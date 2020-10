Bułgaria: 2569 nowych zakażonych SARS-CoV-2, o 300 więcej niż dobę wcześniej

2569 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Bułgarii w ciągu ostatniej doby, jest to o ponad 300 więcej niż poprzedniego dnia - poinformował w środę resort zdrowia. Pozytywny wynik tekstu uzyskał szef banku centralnego Dimityr Radew.

Ostatniej doby przeprowadzono 11 226 testów, z których pozytywnych było 22,9 proc.

Liczba zakażonych od początku pandemii osiągnęła 42 701, w tym 22 597 aktywnych. Hospitalizowanych pacjentów przybywa, obecnie jest ich 2217, w tym 145 na oddziałach intensywnej terapii.

Ostatniej doby zmarło 25 osób, od marca - 1161.

Zakażonych jest 2020 pracowników medycznych.

Od czwartku uczniowie gimnazjów i studenci przechodzą na naukę zdalną. W całym kraju zamyka się dyskoteki i nocne kluby, zawody sportowe mają odbywać sią bez publiczności.

"Kroki te nie mają na celu ograniczania wolności, a jedyne cele medyczne - ograniczenie rozprzestrzeniania zarazy" - zapewnił w środę w wywiadzie telewizyjnym minister zdrowia Kostadin Angełow. Presja na system ochrony zdrowia jest bardzo mocna i jeżeli zakażenia będą rosnąć w obecnym tempie, on po prostu nie wytrzyma - dodał.

Na razie szpitale dysponują wystarczającą liczbą łóżek, a jeżeli zajdzie potrzeba, zostaną stworzone szpitale polowe - mówił. Dodał jednak, że problemem nie jest liczba łóżek, a lekarzy i pielęgniarek.

Główny inspektor sanitarny Angeł Kunczew nie wykluczył przedłużenia mających wejść od czwartku na dwa tygodnie restrykcji. "Możliwe jest przejście na zdalną naukę również młodszych uczniów" - dodał. Nie sądzi jednak, że w Bułgarii wzorem innych państw, takich jak Francja, może dojść do całkowitego lockdownu. Jednak w poszczególnych miejscowościach może być wprowadzone ograniczenie ruchu nocą, choć Kunczew podkreślił, że nie uważa, by był to krok efektywny.

W środę rano poinformowano, że zakażony koronawirusem jest szef Bułgarskiego Banku Narodowego Dimityr Radew. Leczy się w domu, a jego stan nie jest ciężki. W domu leczy się również premier Bojko Borisow, o którego zakażeniu poinformowano w niedzielę.

Na kwarantannie są: minister zdrowia Kostadin Angełow, minister energetyki Temenużka Petkowa i prokurator generalny Iwan Geszew.

Z Sofii Ewgenia Manołowa