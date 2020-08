Bułgaria: 33. dzień protestów w oczekiwaniu na dymisję premiera

Antyrządowe protesty w Bułgarii trwają 33. dzień w napiętej atmosferze oczekiwania na dymisję premiera Bojko Borisowa. W poniedziałek po raz drugi w ciągu dwóch dniach powtórzył on na Facebooku, że nadeszła pora decyzji.

Decyzji jednak nie ma. Po południu w oczekiwaniu na ten krok protestujący na znak dobrej woli usunęli blokadę z jednego z trzech skrzyżowań w Sofii. Namioty z placu przed uniwersytetem przemieszczono pod gmach rządu.

Tymczasem wbrew wnioskowi opozycji i regulaminowi parlamentu przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Cweta Karajanczewa nie zwołała nadzwyczajnego posiedzenia. Wyjaśnienia jej odmowy nie było.

Opozycja domaga się posiedzenia dla znowelizowania ustawy budżetowej i uzyskania wyjaśnień od ministra spraw wewnętrznych w sprawie pobicia dziennikarzy na konferencji partii rządzącej GERB w minionym tygodniu. Zamiast wyjaśnień sąd w poniedziałek zwolnił dwóch zatrzymanych chuliganów, którzy napadli na korespondentkę RWE i wywołali międzynarodowy skandal.

Borisow, który odwiedził rejon pożarów lasów na południowym wschodzie kraju, powtórzył, że zakazał policji stosowania siły wobec protestujących. Zwrócił się do demonstrantów o to samo, zarzucając im jednak próby prowokacji. Na pytanie o dymisję, powiedział, że on osobiście domaga się dymisji prezydenta Rumena Radewa.

"Czas na decyzje" - napisał ponownie na Facebooku.

Protesty antyrządowe trwają w Sofii, Płowdiwie, Warnie, Starej Zagorze i innych miastach. W stolicy na wiecu demonstranci deklarują, że są zdecydowani nie ustępować aż do dymisji Borisowa, rządu, prokuratora generalnego i rozpisania przedterminowych wyborów.

Po wiecu tradycyjny marsz pod hasłami: "Dymisja" i "Mafia" zablokował centrum miasta. Na Moście Orłów miasteczko namiotowe rośnie i przekształciło się w prawdziwą fortecę, okrążoną kontenerami na śmiecie, powiązanymi łańcuchami.

Ewgenia Manołowa