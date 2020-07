Bułgaria: 330 nowe przypadki zakażenia koronawirusem

W ciągu doby w Bułgarii zanotowano 330 zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii - poinformował w piątek resort zdrowia. Premier Bojko Borisow oskarża opozycję, że przyczyniła się do rozwoju epidemii, gdyż na jej wiecu nie przestrzegano restrykcji.

Łącznie liczba osób zakażonych od początku pandemii wynosi 6 672, zmarło 262 chorych, w tym trzech w ciągu ostatniej doby. Najwięcej przypadków koronawirusa zdiagnozowano w Sofii - 142, a także w Płowdiwie - 63 oraz w Warnie - 21.

Według Borisowa czwartkowy wiec opozycji w Sofii mógł przyczynić się do wzrostu epidemii, ponieważ część uczestników nie miała maseczek i nie przestrzegała dystansu społecznego.

Na konferencji prasowej w piątek rano premier zarzucił organizatorom wiecu dążenie do destabilizacji kraju. Jego zdaniem przyczyną postępowania opozycji jest spodziewana w piątek wieczorem decyzja o przyjęciu Bułgarii do mechanizmu ERM II, tzw. poczekalni strefy euro, co jest niewątpliwym sukcesem rządu.

Według premiera demonstracyjna akcja polityka Christo Iwanowa przed rezydencją honorowego przewodniczącego partii bułgarskich Turków DPS Ahmeda Dogana, mająca na celu ujawnienie skrytych relacji między tym ugrupowanie a rządząca partią Borisowa GERB, grozi destabilizacją Bułgarii na tle konfliktów etnicznych.

Premier podkreślił, że w latach 90. Bułgarii udało się uniknąć etnicznej konfrontacji na wzór wojny w byłej Jugosławii, lecz nawet mała iskierka może spowodować w kraju pożar.

Zdaniem Borisowa winę za to ponoszą nie tylko Iwanow, lecz i prezydent Rumen Radew, który wypowiedział się przeciw przyznaniu Ahmedowi Doganowi i posłowi DPS Delianowi Peewskiemu ochroniarzy z Krajowej Służby Ochrony.

Jednocześnie Borisow poinformował, że jego partia szykuje się do organizowania wieców poparcia rządu. Nie poinformował jednak, w jaki sposób będą na nich przestrzegane restrykcje związane z epidemią koronawirusa.

Ewgenia Manołowa