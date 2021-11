Bułgaria: 450 litrów płynnej metamfetaminy przejęto na lotnisku w Sofii

450 litrów płynnej metamfetaminy przejęto w środę na międzynarodowym lotnisku w Sofii, poinformowała bułgarska Agencja Celna. To szczególnie niebezpieczny syntetyczny narkotyk prowadzący do szybkiego uzależnienia, pochodzi z Meksyku.

Bułgarska prokuratura oceniła wartość narkotyku na 11 mln lewów (5,5 mln euro), ale - jak uściślił prokurator Radosław Dimow - na czarnym rynku w krajach Europy Zachodniej cena przejętej metamfetaminy mogłaby osiągnąć wartość nawet 15-20 mln euro.

Narkotyk znajdował się w 450 butelkach z opisem wskazującym, że chodzi o ekstrakt wanilii.

Meksyk, z którego pochodził transport jest największym światowym producentem płynnej metamfetaminy.

Policja zatrzymano dwie osoby, które miały być odbiorcami przesyłki.

To, jak poinformowała prokuratura, pierwsza partia metamfetaminy przechwycona na sofijskim lotnisku. Dotychczas narkotyki z Ameryki przychodziły do portu w Warnie, a heroina azjatycka - trafiała do Bułgarii drogą lądową przez Turcję.

