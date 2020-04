Bułgaria: Akcja policji przeciw uczestnikom zbiorowej modlitwy

Do dużej akcji policyjnej doszło we wtorek w oddalonym o ok. 60 km na południe od Sofii mieście Samokow, gdzie w romskiej dzielnicy ludzie zebrali się na zbiorową modlitwę. 116 osób ukarano grzywną, prokuratura wszczęła też dochodzenie.

Jak poinformował na konferencji prasowej szef MSW Mładen Marinow mieszkańcy masowo naruszyli przepisy przeciwepidemiczne i zebrali się przed miejscową świątynią, w której nabożeństwa koncelebrują pastorzy ewangeliści.

Władze sanitarne kraju oraz policja stale przestrzegają o wstrzymanie się od chodzenia do cerkwi w trwającym od poniedziałku prawosławnym Wielkim Tygodniu. Samych cerkwi jednak nie zamknięto, a tej decyzji bronił zarówno premier Bojko Borisow, jak i prokurator naczelny Iwan Geszew. W wywiadzie wtorkowym Geszew porównał zamknięcie świątyń do zamknięcia szpitali.

"Fakt, że nie zamknęliśmy cerkwi, jest znakiem Pana, że sprawy u nas idą w dobrym kierunku" - powiedział portalowi "Epicentyr".

Jednocześnie Krajowy Sztab Operacyjny poinformował o 695 potwierdzonych przypadkach zachorowań na Covid-19 oraz 35 zgonach z tego powodu. Wśród zakażonych jest 37 pracowników medycznych.

Według ostatnich danych sztabu kwarantanną objętych jest 76 tys. osób, w tym roczne dziecko. Większość to Bułgarzy, którzy wrócili z zagranicy oraz osoby, które kontaktowały się z zakażonymi.

W czasie trwającego od miesiąca stanu nadzwyczajnego z zagranicy wróciło ok. 120 tys. bułgarskich obywateli. Obecnie część z nich przygotowuje się do ponownego wyjazdu jako pracownicy sezonowi w rolnictwie. Linie lotnicze Wizzair wznowiły w związku z tym loty z Warny do Londynu. Samoloty mają latać trzy razy tygodniowo, a władze Warny wyraziły zaniepokojenie, że wracający z Wielkiej Brytanii Bułgarzy mogą spowodować wzrost zakażeń w regionie.

Prezydent Rumen Radew, podkreślając konieczność ścisłego przestrzegania restrykcji przeciw epidemii, podkreślił, że konieczny jest plan wychodzenia ze stanu nadzwyczajnego i stopniowego powrotu do normalnego rytmu życia.

Zdaniem głowy państwa to będzie skomplikowany proces, wymagający wnikliwego planowania. Podkreślił, że wiele państw już pracuje nad takimi planami i skrytykował rząd, że zamiast tego straszy ludność i sieje panikę.

W sprawie powodowania paniki skargę przeciw premierowi i szefowi Krajowego Sztabu Operacyjnego wniosła skargę do prokuratury znana adwokatka płowdiwska Elena Gunczewa. Jej zdaniem użycie wyrażeń takich jak "za dwa tygodnie będzie piekło" czy "trupy będą wywożone ciężarówkami-chłodniami" nie przyczynia się ani do uspokojenia ludności, ani do zwiększenia dyscypliny i przestrzegania ograniczeń stanu nadzwyczajnego.

Ewgenia Manołowa