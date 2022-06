Bułgaria: Ambasador Ukrainy poprosił o przekazanie posowieckiej broni

Ambasador Ukrainy w Bułgarii Witalij Moskałenko wysłał do bułgarskiego MSZ oficjalną notę, w której prosi o przekazanie swojemu krajowi bułgarskiej broni zaprojektowanej w czasach sowieckich, takiej jak haubice i systemy rakietowe, mającej posłużyć do walki z rosyjskim agresorem. Moskałenko poinformował o tym w poniedziałek w wywiadzie dla bułgarskiej telewizji bTV.

"Potrzebne nam jest uzbrojenie, mówimy tu o haubicach i systemach rakietowych. To stare sowieckie uzbrojenie, przy pomocy którego możemy walczyć" - powiedział Moskałenko.

Bułgarski sprzęt miałby zostać wysłany do południowej Ukrainy, w tym do Donbasu, gdzie z powodu wzmożonych walk z siłami rosyjskimi wojsko ukraińskie najbardziej potrzebuje dostaw broni.

Dyplomata skierował prośbę do bułgarskiego resortu spraw zagranicznych w piątek i na razie nie otrzymał odpowiedzi. Jak zaznaczył, nie jest możliwe, aby odpowiedziano w tak krótkim czasie, jednak zamierza wysłać podobne apele do innych instytucji rządowych w Bułgarii, takich jak ministerstwo obrony, oraz do bułgarskich struktur partyjnych.

Moskałenko potwierdził, że w Bułgarii zostanie naprawionych 80 ukraińskich czołgów i podał, że choć nie może podać szczegółów tej operacji, przebiega ona zgodnie z planem.

Ukraiński dyplomata podkreślił, że nie da się określić, jak długo jeszcze potrwa wojna, ale Ukraińcy są wciąż gotowi do obrony swojej ziemi.