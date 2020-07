Bułgaria: awaria rurociągu przesyłającego gaz do Grecji

Do awarii rurociągu przesyłającego gaz ziemny do Grecji doszło w poniedziałek w przygranicznej miejscowości Kułata na południowym zachodzie Bułgarii - poinformował operator Bułgartransgaz. Według kierownictwa tej firmy doszło do niewielkiego wybuchu.

Awaria gazociągu nastąpiła około godz. 8 rano czasu miejscowego (godz. 7 w Polsce) nieopodal przejścia granicznego z Grecją Kułata-Promachonas.

Według wstępnych informacji uszkodzone zostało około 300 metrów rury, jednak po inspekcji miejsca wypadku dyrektor Bułgartransgazu Władimir Malinow oświadczył, że chodzi tylko o ok. 30 metrów.

Według Malinowa doszło do niewielkiej eksplozji, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Gazociąg przebiega poza terenami zamieszkanymi. Policja natychmiast zabezpieczała miejsce awarii w promieniu 600 metrów. Nie jest na razie znana przyczyna wybuchu.

Przepływ gazu wstrzymano i na miejscu pracują już ekipy remontowe. Natychmiast po naprawieniu gazociągu przesył gazu zostanie wznowiony.