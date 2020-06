Bułgaria: Badanie: 15 proc. obywateli miało utrudniony dostęp do lekarzy podczas pandemii

Prawie 15 proc. Bułgarów miało trudności z dostępem do pomocy lekarskiej podczas stanu nadzwyczajnego spowodowanego epidemią koronawirusa, a 28 proc. z dostępem do leków i materiałów sanitarnych - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu Instytu Gallupa.

77 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie miało problemów z dostępem do lekarzy, częściowo dlatego że sami zrezygnowali z konsultacji z powodu pandemii. 15 proc. takie problemy miało. Najczęściej ankietowani skarżyli się na utrudniony dostęp do lekarzy rodzinnych i do specjalistów.

Co setny ankietowany twierdził, że miało utrudniony dostęp do szpitala i przeprowadzenia planowanych zabiegów.

Prawie nikt z badanych nie sygnalizował problemów z pilnym wezwaniem pogotowia.

Częściej na trudności z dostępem do pomocy lekarskiej skarżyły się osoby starsze i mieszkańcy stolicy.

Prawie 30 proc. ankietowanych miało trudności z dostępem do leków zażywanych w czasie chorób chronicznych a także do materiałów sanitarnych - przeważnie maseczek i środków dezynfekcji. Z czasem jednak, zwłaszcza w maju, te trudności prawie ustąpiły.

Sondaż przeprowadzono na zamówienie specjalistycznego portalu clinica.bg w dniach 14-22 maja wśród 798 dorosłych obywateli. Ankieta dotyczyła okresu od połowy kwietnia do połowy maja.

Według Krajowego Sztabu Operacyjnego fala epidemii w Bułgarii trwale wskazuje na trend schyłkowy. W ostatniej dobie odnotowano sześć nowych zakażeń, nie ma ani jednego wypadku śmiertelnego.

Od poniedziałku komunikacja miejska w Sofii pracuje w normalnym trybie. Wznowiono komunikację autobusową z Grecją i Serbią. Odbyła się także matura z języka bułgarskiego i literatury z udziałem prawie 50 tys. uczniów. Według danych resortu oświaty nie było uczniów z gorączką, którą starannie mierzono przy wejściu do klas.

Ewgenia Manołowa