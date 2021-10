Bułgaria: Dobowy bilans zakażeń koronawirusem po raz kolejny powyżej 5 tys.

Piątek jest w Bułgarii kolejnym dniem w tym tygodniu, gdy dobowy bilans nowych zakażeń koronawirusem przekroczył 5 tys. Według ostatnich danych ministerstwa zdrowia odnotowano 5178 infekcji i zmarły 124 osoby z Covid-19. Liczba hospitalizowanych zbliża się do 8 tys.

Producenci tlenu przestrzegają, że mogą nie nadążyć za potrzebami szpitali. Największy wytwórca Marin Dimirow wezwał rząd do wprowadzenia zakazu dostaw tlenu dla przemysłu i na eksport. Powołał się na przykłady Węgier i Rumunii w sprawie eksportu i podkreślił, że w razie potrzeby Bułgaria nie będzie miała skąd importować tlenu.

Od tygodnia odnotowuje się wzrost liczby szczepień przeciw Covid-19; w ostatniej dobie ich było 23 tys. Odsetek zaszczepionych mieszkańców kraju zbliża się do 24 proc. Jednak matematyk prof. Nikołaj Witanow, który analizuje proces rozwoju pandemii od jej początku, ocenił, że w obecnej sytuacji nie pomoże nawet dwukrotnie wyższy wzrost liczby szczepień. Według jego przewidywań w połowie następnego tygodnia dzienna liczba zakażeń osiągnie 10 tys. na 100 tys. mieszkańców, a hospitalizowanych będzie już 9 tys., co jest na granicy wydolności szpitali. Będzie to oznaczało konieczność wprowadzenia lockdownu - podkreślił Witanow.

Przed takim rozwiązaniem od kilku dni przestrzega resort zdrowia. Rząd nie spieszy się jednak z tą decyzją, a prezydent Rumen Radew powiedział w czwartek, że taki krok bardzo poważnie uderzyłby w gospodarkę, która i tak przeżywa ogromne trudności w powodu wysokich cen energii.

Jednocześnie z uwagi na zbliżające się wybory prezydenckie i parlamentarne władze ostrożnie podchodzą do wprowadzania nowych obostrzeń. Decyzja o wprowadzeniu tzw. Zielonych Paszportów, zapewniających dostęp do różnych obiektów publicznych, spotkała się z ogromnym oporem społecznym. W czwartek restauratorzy i przedstawiciele małego biznesu w Sofii zorganizowali protest, w ramach którego zablokowali centrum miasta.

W piątek premier Stefan Janew zapewnił, że nie będzie obowiązku zaszczepienia się przeciw Covid-19, a lockdown to ostateczność.

Poważna sytuacja panuje w szkołach. Większość uczniów przeszła na nauczanie zdalne, co wywołało protesty rodziców. Domagają się oni powrotu dzieci do trybu stacjonarnego nauki, jednocześnie nie zezwalając na przetestowanie dzieci pod kątem obecności koronawirusa. Rząd przeznaczył 6 mln euro na testy w kształcie lizaków, lecz nie zmieniło to stanowiska większości rodziców. Wobec takiej postawy nauczanie zdalne będzie obowiązywało jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie - uważa resort oświaty.

Z Sofii Ewgenia Manołowa