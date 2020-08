Bułgaria: Duże poparcie dla antyrządowych protestów, blokady w Sofii trwają

Ponad 60 proc. Bułgarów popiera trwające w ich kraju od 24 dni antyrządowe protesty. Żądania dymisji premiera Bojko Borisowa i prokuratora generalnego cieszą się aprobatą 43-45 proc. ankietowanych.

45 proc. popiera prezydenta Rumena Radewa w jego konflikcie z prokuratorem generalnym. Poparcie dla prokuratora wynosi 11 proc.

Te dane wpływowej agencji Alpha Research opublikował w sobotę portal Dnewnik. Sondaż przeprowadzono w dniach 23-30 lipca na reprezentatywnej grupie 1017 dorosłych obywateli.

Sondaż wykazał również 43,9-procentowe poparcie dla Radewa, który kilkakrotnie opowiadał się za dymisją Borisowa. Szefa rządu popiera 23,2 proc. respondentów. 37 proc. deklaruje, że nie popiera protestów. Wśród haseł protestu największym poparciem, 45-46,8 proc., cieszy się "Precz z mafią!" i żądanie dymisji premiera.

Od piątkowego wieczoru dwóch protestujących rozpoczęło bezterminowy strajk głodowy.

Protesty trwają 24. dzień. Od trzech dni zablokowane są - plac przed gmachem rządu i jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych stolicy Orłow Most (Most Orłów). Na każdym z nich protestujący rozbili po 15 namiotów. Od początku blokad doszło do kilku niegroźnych incydentów, zatrzymana została jedna osoba.

W sobotę protesty odbyły się też w kilku innych dużych miastach, a autostrada Trakia, łącząca Sofię z Burgasem, jest zablokowana od piątku w rejonie Chaskowa.

W sobotę stołeczna policja z powodu epidemii koronawirusa postanowiła ograniczyć o 30 proc. liczbę funkcjonariuszy, pełniących służbę podczas protestów.

Ewgenia Manołowa