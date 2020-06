Bułgaria: Dwa zgony i 51 nowych zakażeń koronawirusem w ostatniej dobie

W ostatniej dobie stwierdzono w Bułgarii dwa zgony z powodu Covid-19 i 51 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Łączna liczba zakażonych od początku epidemii to 3 341, a ofiar śmiertelnych - 176.

Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba zainfekowanych wśród personelu medycznego - 332. W ciągu minionych 24 godzin zakażenie potwierdzono u jednego lekarza i trzech pielęgniarek.

Resort zdrowia podał, że 54 osoby uznano w ostatniej dobie za ozdrowieńców. W szpitalach w stanie średnim i ciężkim znajdują się 253 osoby, z czego 14 z nich na oddziałach intensywnej terapii. Większość zakażonych nie przejawia symptomów choroby.

Zdaniem lekarzy siła koronawirusa słabnie, lecz rozluźnienie ograniczeń i masowe przekonanie, że epidemia ustąpiła, stały się przyczyną wzrostu liczby zachorowań, który w końcu maja spadł poniżej 10 na dobę.

Władze sanitarne pilnie obserwują sytuację po poniedziałkowym otwarciu granic. Tylko w poniedziałek do Grecji wyjechało ok. 20 tys. osób. Jednocześnie Grecja zawraca serbskich turystów, którzy wracają do kraju przez Bułgarię. Dla serbskich obywateli granica bułgarska jest otwarta.

Ewgenia Manołowa