Bułgaria: eksport broni i sprzętu wojskowego z naszego kraju wzrósł o 200 procent w 2022 roku

Eksport broni i sprzętu wojskowego z Bułgarii wzrósł o 200 procent w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł około 1,6-1,7 mld euro - poinformował w wywiadzie dla bułgarskiej telewizji publicznej BNT minister gospodarki Bogdan Bogdanow. Szef resortu był pytany, jakie zyski odnotowuje Bułgaria w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

"Przemysł (zbrojeniowy) się rozwija. To ważny sektor dla Bułgarii i chcę powiedzieć, że naszym celem w tym momencie jest kontynuacją tego trendu, rozwój tego przemysłu, modernizacja przedsiębiorstw. I nie mówimy tu jedynie o aspekcie ekonomicznym, to także kwestia naszego bezpieczeństwa narodowego" - powiedział Bogdanow.

Jak skomentował, bułgarski sektor zbrojeniowy obecnie "nie działa dobrze", jednak rząd chce go wspomagać tak, jak będzie to możliwe. Jednocześnie jednak minister stwierdził, że "państwo nie jest organem kontrolnym" i nie może nadmiernie wpływać na to, w jaki sposób i komu dany producent będzie sprzedawał swój sprzęt.

"Umożliwiamy naszym przedsiębiorstwom bezpośrednią sprzedaż do konkretnych krajów, w których mają interesy i pomagamy tam, gdzie to konieczne" - zapewnił minister gospodarki.

Bogdanow został również zapytany o wyniki śledztwa w sprawie pożaru w magazynie firmy zbrojeniowej EMKO w mieście Karnobat na wschodzie Bułgarii, który wybuchł tam pod koniec czerwca. Minister poinformował, że na razie nie ma informacji w tej sprawie. Był to drugi incydent tego typu w tym obiekcie po pożarze, w którym w lipcu 2022 roku wybuchła amunicja. Od tego czasu trwa śledztwo w sprawie, jednak prokuratura również nie ujawniła jak dotąd jego postępów.

Bułgaria jest jednym z największych eksporterów broni na Ukrainę ze względu na to, że produkowany w Bułgarii sprzęt to często modele sowieckie, kompatybilne z bronią używaną przez armię ukraińską - skomentowało Radio Wolna Europa. Bułgarska broń była przekazywana Kijowowi również w okresie rządów tymczasowych mianowanych przez prezydenta Rumena Radewa, mimo że głowa państwa sprzeciwia się wysyłaniu pomocy wojskowej Ukrainie.