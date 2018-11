Bułgaria i Izrael chcą zacieśnić więzy wojskowe i energetyczne

O poszerzeniu współpracy wojskowej, w tym o wspólnej produkcji dronów, rozmawiali w czwartek w Warnie premierzy Bułgarii i Izraela, Bojko Borisow i Benjamin Netanjahu.

Szef izraelskiego rządu przybył do Bułgarii z dwudniową wizytą. W piątek w Warnie odbędzie się spotkanie premierów Bułgarii, Grecji i Rumunii, Bojko Borisowa, Aleksisa Ciprasa i Vioricy Dancili oraz prezydenta Serbii Aleksandara Vuczicia, do których dołączy premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Tematami rozmów będą m.in. projekty infrastrukturalne, w tym korytarz gazowy we wschodniej części Morza Śródziemnego - EastMed, który ma doprowadzać gaz z tego regionu do Europy.



Innym celem wizyty izraelskiego premiera w Bułgarii, poprzedzonej podobnymi rozmowami w krajach bałtyckich i na Węgrzech, jest uzyskanie poparcia tych państw dla izraelskiej polityki wobec Iranu.



W Warnie Netanjahu przestrzegł, że jego kraj dysponuje sygnałami o przygotowanych działaniach terrorystycznych. "U podstawy tych ekstremistycznych działań stoi Iran. Niedawno dotarliśmy do informacji o przygotowywanych irańskich atakach w Europie" - mówił. Politykę Iranu określił jako "wojujący islamizm".



"Razem będziemy silniejsi" - podkreślił, kładąc nacisk na rozwój współpracy z Bułgarią w dziedzinie walki z terroryzmem. Wśród innych perspektywicznych dziedzin współpracy Netanjahu wymienił cyberbezpieczeństwo i technologie cyfrowe.

