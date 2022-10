Bułgaria i Rumunia w końcu blisko strefy Schengen

Po ponad dziesięciu latach od wstąpienia do UE Bułgaria i Rumunia mają szansę dołączenia do strefy Schengen. Proces ten był blokowany przez poszczególne państwa.

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim, wszystkie największe frakcje opowiedziały się za włączeniem Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen. Manfred Weber, przewodniczący EPP największej, chadeckiej frakcji w parlamencie stwierdził, że Bułgaria z Rumunią powinny należeć do strefy Schengen, zważywszy również na zagrożenia migracyjne stojące przed wspólnotą. Podobne stanowisko wyraziła Iratxe García Pérez, przewodnicząca lewicowej frakcji S&D, która stwierdziła, że „Rumuni i Bułgarzy byli zbyt długo dyskryminowani (pozostając poza Schengen) – i to z niewybaczalnymi kosztami finansowymi”. Sophie in’t Veld liberalna eurodeputowana z Holandii oznajmiła że „wstydzi się stanowiska swojego rządu w tej sprawie i publicznie poprosiła premiera Marka Rutte'a o poparcie przystąpienia obu krajów do Schengen”.

Debata w Parlamencie Europejskim na temat przyłączenia Bułgarii i Rumunii do Schengen obfitowała również w skrajne opinie

Najmocniej stanowisko w sprawie przyłączenia Bułgarii i Rumunii do Schengen zaprezentował rumuński eurodeputowany Rares Bogda, który stwierdził, że „dwa kraje, które Rumuni traktują z szacunkiem, od 11 lat systematycznie ich poniżają, blokując wejście do strefy Schengen, mimo że ich firmy prowadzą w Rumunii ogromne operacje” . Jednocześnie dodał: „nie pchnijcie rumuńskich wyborców w ramiona populistów i eurosceptyków”.

Przeciwko włączaniu Bułgarii i Rumunii do Schengen opowiedzieli się tylko niemieccy eurodeputowani z „Alternatywy dla Niemiec” Guido Reil i Gunnar Beck, którzy odnosili się do słabej infrastruktury drogowej w obydwu państwach oraz zagrożeń związanych z migrantami z Bliskiego Wschodu, którzy używają szlaku bałkańskiego.

Parlament Europejski będzie głosować nad rezolucją w sprawie przyjęcia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen 17 – 20 listopada

Głównym hamulcowym przyłączenia Bułgarii i Rumunii do Schengen była dotąd Rada Europejska. Podczas debaty w Parlamencie Europejskim, 5 października, Mikuláš Bek minister spraw zagranicznych Czech (sprawujących prezydencję w Radzie) oświadczył, że prezydencja czeska zobowiązuje się do poczynienia postępów, aby umożliwić Bułgarii i Rumunii pełne wejście do strefy Schengen”.

