Bułgaria: Inicjatywa na czasy kryzysu: "Trzymajmy się naszej ziemi"

"Trzymajmy się naszej ziemi" to hasło programu "Bułgarskie lato", z którego inicjatywą wystąpił lider nacjonalistycznej partii WMRO i wicepremier Krasimir Karakaczanow. W ramach programu bezrobotni mieliby pracować na roli, a rynek zapełnić krajowymi towarami.

Wicepremier podkreslił, że przywiązanie Bułgarów do ziemi, na której żyją, wielokrotnie ratowało naród w trudnych czasach. O przywiązaniu do ziemi ojców bułgarski polityk wielokrotnie mówił w przeszłości - epidemia koronawirusa umieściła jednak tę ideę w nowym kontekście.

"Szukając odpowiedzi na pytanie, co dalej robić, sięgnijmy po sprawdzony przepis: zawsze w ciężkich czasach naród trzymał się ziemi" - napisał Karakaczanow w swym apelu do obywateli. Przypomniał, że kryzys spowodowany epidemią koronawirusa jest jednym z wielu w długiej historii Bułgarii. Trudności udawało się zawsze pokonywać, ponieważ nie słabło przywiązanie do ziemi przodków.

Jak zauważył minister, epidemia SARS-CoV-2 otworzyła nowe możliwości. Tysiące Bułgarów, którzy pracowali dotąd za granicą, powróciło do kraju. Ludzie ci są dziś szansą dla bułgarskiego rolnictwa. Tym bardziej że granice państwowe są na razie zamknięte - podkreślił Karakaczanow.

Bułgarski polityk z obozu narodowego zaproponował też, by bezrobotni, którzy otrzymują zasiłki, zaczęli podejmować pracę na roli. Za swój trud powinni otrzymywać wynagrodzenie, ale "nie powinno to stać na przeszkodzie w dalszym otrzymywaniu świadczeń".

Według ministra do inicjatywy "Bułgarskie lato 2020" powinni się aktywnie włączyć wszyscy zdolni do pracy Bułgarzy. "W czasach kryzysu trzeba pracować" - przekonywał.

Inną propozycją bułgarskiego ministra jest stworzenie rezerw strategicznych państwa w oparciu o towary bułgarskie.

Głównym adresatem propozycji wicepremiera Karakaczanowa jest bułgarska branża turystyczna. W okresie, kiedy jest już oczywiste, że nie można będzie liczyć na zagranicznych turystów, branża ta powinna się skupić na rodzimych klientach, którym "trzeba zaoferować najlepszą jakościowo żywność i wina, najbardziej wygodne warunki odpoczynku i jakościowe usługi".

Motywem przewodnim działań w najbliższych miesiącach powinna być solidarność - podkreślił bułgarski polityk. Wyjaśnił przy tym, że program "Bułgarskie lato 2020" jest inicjatywą dostępną dla każdego Bułgara, dla każdej firmy i dla każdej branży.

Właściciele bułgarskich gospodarstw rolnych, gdzie brakuje rąk do pracy, zareagowali pozytywnie na pomysł skierowania do nich bezrobotnych. Ci ostatni - w większości związani z branżą turystyczną - nie podzielają jednak tego entuzjazmu. Liczą na ożywienie sektora usług turystycznych po kryzysie i powrót do pracy w zawodzie.

Z Sofii Ewgenia Manołowa