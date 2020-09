Bułgaria: Inspektor sanitarny chce przedłużenia nadzwyczajnej sytuacji epidemicznej

Główny inspektor sanitarny Bułgarii prof. Angeł Kunczew zaproponował przedłużenie stanu nadzwyczajnej sytuacji epidemicznej w kraju do końca listopada. Na razie obowiązuje on do 30 września.

Kunczew zastrzegł, że zgodnie z propozycją, która zostanie złożona w kancelarii rządu w przyszłym tygodniu, nie będą przewidziane bardziej restrykcyjne niż obecnie kroki do walki z epidemią.

"To, czego spodziewamy się, nie jest optymistyczne z trzech względów - początek roku szkolnego, nowa fala zakażeń w południowej Europie oraz możliwość pojawienia się nowych wirusów układu oddechowego w następnych dwóch miesiącach" - podkreślił Kunczew w wywiadzie dla radia publicznego.

Kunczew podkreślił, że w ostatnich dniach już obserwuje się wzrost liczby nowych zakażeń. Władze sanitarne spodziewają się przyśpieszenia tego trendu, nie tylko z powodu czynników zewnętrznych, lecz przede wszystkim z powodu początku roku szkolnego.

"Do końca następnego tygodnia liczba zakażeń w szkołach będzie rosnąć" - stwierdził. "To, co obserwujemy teraz, jest po prostu wynikiem większej liczby testów, spodziewamy się, że po ujawnieniu obecnych zakażeń, sytuacja unormuje się" - mówił.

Według niego na tle Europy Południowej sytuacja w Bułgarii jest względnie normalna - w ostatnich dwóch tygodniach odnotowano spadek liczby nowych przypadków zakażeń o 2,7 proc., podczas gdy w niektórych europejskich państwach wystąpił wzrost o 20, a nawet 80 proc.

Najważniejszym pytaniem, na które na razie nie ma odpowiedzi, jest to, czy druga fala, która w Europie Południowej już jest faktem, dotrze do Bułgarii. Gdyby dotarła, będzie to najgorszy wariant - dodał.

Bułgarskie media informują w piątek o licznych przypadkach zakażeń w szkołach w Burgasie, Jambole, Montanie, Warnie, Ruse, Sofii i innych miastach, w których całe klasy są objęte kwarantanną. Wiceminister oświaty Tania Michajłowa poinformowała w wywiadzie telewizyjnym, że szkoły nie będą zamykane.

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano 154 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 10 osób zmarło - podał w piątek resort zdrowia. Od marca łącznie zakażone zostały 18 544 osoby. Eksperci prognozują, że do końca września liczba ta wzrośnie do 20-22 tys.

Z Sofii Ewgenia Manołowa