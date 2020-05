Bułgaria: Kolejne starcie między prezydentem i premierem

Do kolejnego starcia między bułgarskim prezydentem Rumenem Radewem i premierem Bojko Borisowem doszło we wtorek. Podczas wizyty w podsofijskim miasteczku Elin Pelin prezydent powiedział, że gdyby on rządził krajem, w Bułgarii by się nie kradło.

Jego słowa były odpowiedzią na oświadczenie Borisowa sprzed kilku dni, kiedy to premier stwierdził, że "Bułgarzy mieli wyjątkowe szczęście, że rządzi nimi właśnie on, a nie Radew". Według niego, gdyby na czele rządu stał Radew, "działałby jak (Władimir) Putin i Boris Jonhson, umieraliby ludzie".

Do potyczek słownych, czasami wręcz do otwartej konfrontacji między prezydentem i premierem dochodziło od wybrania Radewa, kandydata opozycyjnej lewicy, na urząd głowy państwa w listopadazie 2016 r. Borisow odmawia pojawiania się na uroczystościach wymagających obecności szefów państwa i rządu, nie uczestniczy w naradach zwoływanych przez prezydenta. W odpowiedź słyszy zarzuty o korupcję.

Od początku epidemii Radew kilkakrotnie krytykował rząd za brak realnych kroków chroniących ludzi przed kryzysem ekonomicznym. Jego zdaniem władze powinny proponować realną nieodpłatną pomoc najbardziej dotkniętym grupom, a nie kredyty, których nie będą mieli jak spłacać.

"Od dawna nie mam zaufania politycznego od tego gabinetu" - przypomniał Radew we wtorek. "Od lat wzywam do powstrzymania korupcyjnych schematów, których ujawnienie obserwujemy dzisiaj. Gdybym rządził Bułgarią, nie kradłoby się. Od czasu, gdy rządzi Borisow (czerwiec 2009 r. - PAP), w Bułgarii ubyło 600 tys. osób ludności" - mówił.

Radew nawiązał do afer korupcyjnych, ujawnianych w ostatnich dniach przez bossa hazardowego Wasiła Bożkowa, który uciekł z kraju w końcu stycznia po postawieniu mu szeregu zarzutów przez prokuraturę, w tym o niezapłacenie podatków w wys. 700 mln lewów (350 mln euro). W minionym tygodniu Bożkow zaczął ujawniać na Facebooku dokumenty dotyczące udziału w aferach korupcyjnych ministra finansów i konkurenta w biznesie. Na razie nie ma reakcji na publikacje ze strony prokuratury.

W swoich ocenach korupcji prezydent powołuje się na międzynarodowe opinie m.in. na ranking pozarządowej organizacji Transparency International. Bułgaria od lat zajmuje w nich ostatnią pozycję wśród krajów unijnych. W 2019 r. Bułgaria pod względem percepcji korupcji znalazła się na 74. miejscu wśród 180 państwa świata.

