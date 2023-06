Bułgaria: Kolejnych 45 nielegalnych migrantów zatrzymano pod Sofią

Grupę 46 nielegalnych migrantów zatrzymano w nocy z poniedziałku na wtorek pod Sofią. Ukrywali się w domu w wiosce oddalonej o ok. 15 km od stolicy. To druga grupa w ostatnich dniach; w sobotę zatrzymano 72 osoby.

Poprzednią grupę zatrzymano w ciężarówce pod czarnomorskim Burgas. Kierowca nie zatrzymał się na sygnał policji, po sprawdzeniu okazało się, że był pod wpływem amfetaminy - podało MSW.

We wtorek do zatrzymania dużej grupy migrantów doszło po pościgu policyjnym. W tym regionie jest to nierzadkie zjawisko; kilka miesięcy temu pod Burgas autobus z migrantami zabił dwóch funkcjonariuszy policji.

Liczba nielegalnie przekraczających bułgarsko-turecką granicę względnie spada, według statystyk MSW jest ich o 25 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Tym nie mniej ich liczba pozostaje wysoka - 5672 od stycznia do końca maja b.r. Najwięcej jest Syryjczyków - 43 proc., oraz Afgańczyków - 33 proc.

W ostatnich dniach po wypadku drogowym zatrzymano 32 migrantów na autostradzie z Burgas do Sofii. 15 z nich było rannych, udzielono im pomocy medycznej, kilku hospitalizowano w szpitalu w Sliwenie.

MSW donosi praktycznie codziennie o zatrzymaniu pojazdów z migrantami. Sieci przemytnicze, w większości transgraniczne, działają prężnie. Zaczynają się w Turcji, przechodzą przez Bułgarię, Serbię i kończą się w Niemczech. Taryfa za przewiezienie jednego człowieka wynosi od 3 do 10 tys. euro w zależności od warunków podróży - od zamkniętej, dusznej ciężarówki do luksusowego samochodu osobowego. W lutym b.r. w ciężarówce pod Sofią znaleziono 18 martwych migrantów.

Ewgenia Manołowa