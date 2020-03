Bułgaria: Kontrowersje wokół rządowego planu wsparcia gospodarki

Rząd Bułgarii zapowiedział pakiet wsparcia gospodarki warty 4,5 mld lewów (ok. 10,5 mld zł), który odrzucili pracodawcy i związki zawodowe. Z kolei resort obrony opowiedział się w środę przeciw wnioskowi ministra finansów o odłożenie zakupu nowego sprzętu dla armii.

Chodzi o zamówienia na 150 bojowych wozów piechoty i trzy okręty o łącznej wartości 2,5 mld lewów (5,8 mld złotych). Powołując się na źródła w ministerstwie obrony, portal Mediapool pisze, że zdaniem wojskowych bułgarska armia pilnie potrzebuje nowego sprzętu.

Pod znakiem zapytania stoi też zamówienie kolejnych ośmiu myśliwców F-16. W 2019 roku Bułgaria zamówiła osiem myśliwców F-16 Block 70 (sześć bojowych i dwa treningowe) i zapłaciła z góry 1,2 mld dolarów. Mają być one dostarczone w 2023 roku, natomiast negocjacje o następnych ośmiu zostały prawdopodobnie odłożone - sugeruje źródło portalu.

Tymczasem bułgarski rząd zaproponował plan wsparcia gospodarki, którego celem jest pomoc biznesowi i obywatelom dotkniętym kryzysem, spowodowanym epidemią koronawirusa. Od 13 marca w Bułgarii w związku z epidemią panuje stan nadzwyczajny; zakażonych jest 220 osób, z czego trzy zmarły, a trzy uznano za wyleczone.

Zgodnie z rządowym projektem 500 mln lewów (ok. 1,2 mld złotych) ma zostać przeznaczone na finansowanie zwiększonych wydatków resortów: zdrowia, obrony i spraw wewnętrznych - poinformował premier Bojko Borisow na konferencji prasowej we wtorek wieczorem.

Kolejne 500 mln lewów jest przeznaczone na sfinansowanie Bułgarskiego Banku Rozwoju (BBR), który ma udzielać pomocy firmom, które nie pracują w warunkach stanu nadzwyczajnego. Jeżeli nie zwalniają pracowników, otrzymują kredyty na wypłacenie im 60 proc. wysokości płac, pozostałe 40 proc. biznes powinien zapewnić sam. Wartośćt tego pakietu jest szacowana na 1 mld lewów (2,3 mld zł).

BBR będzie gwarantować nieoprocentowane pożyczki do 1,5 tys. lewów (3,5 tys. zł) dla pracowników, którzy przebywają na urlopach nieodpłatnych. Spłata części podatków dla przedsiębiorstw zostanie odłożona o trzy miesiące do 30 czerwca. Nie dotyczy to jednak osób fizycznych, które nadal obowiązuje termin 30 kwietnia.

Program rządowy wymaga zgody pracodawców i związków zawodowych, którzy go odrzucają, ponieważ duże sektory gospodarcze, m.in energetyka, przemysł wydobywczy czy chemiczny, nie zostały nim objęte, a ulgi dla osób fizycznych są nieznaczne.

Ewgenia Manołowa