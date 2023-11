Bułgaria: Kontrwywiad nakazał wydalenie rosyjskiego dziennikarza, który prowadził działalność szpiegowską

Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (bułgarski kontrwywiad) nakazała pozbawienie akredytacji i wydalenie z kraju obywatela Rosji Aleksandra Gacaka, korespondenta rządowej „Rossijskiej Gaziety” w Bułgarii. Dziennikarz otrzymał też zakaz wjazdu do Unii Europejskiej.

Decyzja taka zapadła na podstawie ustaleń świadczących, że pod przykryciem pracy dziennikarskiej Gacak prowadził działalność wywiadowczą.

Gacak otrzymał wezwanie do stawiennictwa w bułgarskim MSW 29 września, zamierzano wręczyć mu nakaz opuszczenia kraju; później wezwano go do centrali kontrwywiadu Bułgarii. Dziennikarz jednak się nie stawił. W tej sytuacji agencja kontrywiadowcza zwróciła się do MSZ o wręczenie mu decyzji za pośrednictwem ambasady Rosji. Bułgarskie media donoszą, że Gacak po otrzymaniu wezwania schronił się w ambasadzie i nie opuszczał jej.

W środę MSZ Rosji zagroziło krokami odwetowymi. O sytuacji poinformowała również "Rossijskaja Gazieta".

Ewgenia Manołowa