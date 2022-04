Bułgaria: Kułeba w Sofii: dziękujemy za przyjęcie Ukraińców i poparcie naszych unijnych aspiracji

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba podziękował we wtorek w Sofii bułgarskim władzom i Bułgarom za przyjęcie ukraińskich uchodźców wojennych. Obecnie w kraju schronienie znało 91 tys. obywateli Ukrainy, w tym 35 tys. dzieci.

"Chcę podziękować Bułgarii za jej konsekwentne poparcie dla europejskiej perspektywy Ukrainy. Rozumiem rolę Rosji w bułgarskiej historii. Prawdopodobnie wy również rozumiecie jej rolę w naszej historii. W przeszłości Rosja zrobiła wiele ważnych rzeczy, ale dzisiejsza Rosja jest inna. Ona niszczy, zabija, torturuje, gwałci. To nie jest Rosja, która zasługuje na szacunek i zrozumienie. Chcę, by wszyscy to zrozumieli" - powiedział Kułeba podczas spotkania z bułgarską szefową dyplomacji Teodorę Genczowską.

Bułgarska minister zapewniła, że jej kraj będzie kontynuował politykę poparcia dla Ukrainy i nadal okazywał jej humanitarną pomoc zgodnie ze swoimi możliwościami.

Kułeba, który przybył do Sofii w poniedziałek wieczorem, spotkał się z premierem Kiriłem Petkowem i niektórymi członkami rządu bułgarskiego. Rozmowy toczyły się wokół rosyjskiej agresji i skrajnie trudnej sytuacji cywilnej ludności Ukrainy, poinformowała rządowa służba prasowa. Petkow zapewnił, że Bułgaria pozostanie wśród najbardziej przyjaznych i popierających Ukrainę państw.

Politycy nie rozmawiali o wojskowej pomocy dla Ukrainy, Bułgaria bowiem, podobnie jak Węgry, odmówiła takiej pomocy, decydując się jedynie na wysłanie hełmów i kamizelek kuloodpornych dla ludności cywilnej.

Bułgarskie media informują jednak, że Bułgaria, wbrew oficjalnemu stanowisku, eksportuje broń do Ukrainy między innymi przez Rumunię. Atanas Atanasow, współprzewodniczący Demokratycznej Bułgarii - centroprawicowego rządowego koalicjanta, powołując się na ukraińskie media, powiedział, że taki transfer broni jest realizowany i wszyscy posłowie doskonale o tym wiedzą.

Zdaniem ekspertów bułgarskie fabryki zbrojeniowe produkują amunicję kompatybilną z uzbrojeniem ukraińskiej armii.

W środę minister Kułeba spotka się z prezydentem Rumunii Rumenem Radewem.

Z Sofii Ewgenia Manołowa