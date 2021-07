Bułgaria: Liczba nowych zakażeń koronawirusem wzrosła blisko trzykrotnie w ciągu tygodnia

Blisko trzykrotny wzrost liczby zakażeń koronawirusem - od 135 do 346 przypadków - odnotowano w Bułgarii w ostatnim tygodniu - poinformował w sobotę resort zdrowia. 57 proc. nowych zakażeń spowodował wariant Delta.

Przetestowano 23 tys. próbek, 1,5 proc. z nich dało wynik pozytywny. Sobotnia liczba nowych przypadków jest najwyższa od początku czerwca i potwierdza obawy ekspertów, że kraj znajduje się w przededniu czwartej fali.

Liczba hospitalizowanych na razie jest niska; w szpitalach przebywa 797 osób, w tym 75 na oddziałach intensywnej terapii.

Najwięcej nowych zakażeń jest w Sofii, a w dwóch z 28 regionów kraju - Widinie i Razgradzie - nie stwierdzono nowych przypadków.

Resort zdrowia odnotowuje w ostatnich dniach nieznaczny wzrost liczby zaszczepionych, ich ogólna liczba przekroczyła 2 mln, w tym 998 tys. - dwiema dawkami. Stanowi to 16 proc. osób uprawnionych do otrzymania szczepienia. Pod tym względem Bułgaria pozostaje na ostatnim miejscu w UE. Zgonów w wyniku Covid-19 jest względnie mało, w ostatniej dobie - 3, lecz statystyka WHO wskazuje, że Bułgaria jest na siódmym miejscu na świecie pod względem liczby zgonów na 100 tys. osób.

Z Sofii Ewgenia Manołowa