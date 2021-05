Bułgaria: Media: Lewica rezygnuje z misji utworzenia rządu. Będą przedterminowe wybory

Bułgarska Partia Socjalistyczna (BSP) zrezygnowała z misji utworzenia rządu, co oznacza, że latem odbędą się przedterminowe wybory. Decyzję o rezygnacji podjęto w sobotę na plenum Rady Krajowej BSP - podało radio publiczne, powołując się na członka kierownictwa partii Kałojana Pargowa.

Prezydent Bułgarii Rumen Radew poinformował w piątek, że trzecią partią, której powierzy misję utworzenia rządu będzie BSP. Wyznaczył nawet datę 5 maja, tuż po zakończeniu prawosławnych świąt wielkanocnych.

W odpowiedzi liderka BSP Kornelia Ninowa oświadczyła, że partia podejmie decyzję uwzględniającą polityczną sytuację w kraju. Na zwołanym plenum Rady Krajowej zapadła jednomyślnie decyzja o rezygnacji z tej misji.

Wcześniej zrezygnowała z tworzenia rządu partia ustępującego premiera Bojko Borisowa centroprawicowa GERB oraz populistyczne ugrupowanie Jest Taki Naród showmana Sławi Trifonowa.

Sobotnia decyzja BSP oznacza, że w następnym tygodniu prezydent Radew powinien mianować tymczasowy rząd, który ma przygotować przedterminowe wybory parlamentarne. Według konstytucji powinny one być wyznaczone na 11 lub 18 lipca.

Do tego czasu na wniosek parlamentarnych partii Radew powinien mianować nową Centralną Komisję Wyborczą. W czwartek parlament przyjął nowelizację ordynacji wyborczej. Najbardziej istotnie zmiany to mianowanie nowej CKW w zredukowanym do 15 osób składzie, wprowadzenie praktycznie we wszystkich lokalach wyborczych głosowania za pomocą maszyn i zniesienie ograniczenia liczby lokali wyborczych w krajach poza UE.

W przeprowadzonych w Bułgarii 4 kwietnia wyborach parlamentarnych zwyciężyła partia GERB zdobywając 75 mandatów w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Drugie miejsce zajęło populistyczne ugrupowanie Jest Taki Naród, zdobywając 51 miejsc w parlamencie.

Ewgenia Manołowa