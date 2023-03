Bułgaria: Minister obrony: nie wyślemy wojskowych na Ukrainę, ale chcemy szkolić Ukraińców

Bułgaria nie wyśle wojskowych na Ukrainę - podkreślił we wtorek minister obrony Dymitar Stojanow. Bułgarscy wojskowi są jednak i będą obecni w innych krajach, gdzie działają struktury pomagające Ukrainie - dodał.

Stojanow przypomniał, że w sztabie NATO jest jeden bułgarski wojskowy, a w Polsce są oficerowie sztabowi. W razie konieczności można zwiększyć ich liczbę do 50, by wzmocnić kadrę misji treningowych szkolących ukraińskich wojskowych. Dodatkowy kontyngent może być wysłany do Niemiec.

Stojanow powiedział, że Bułgaria spełniła swoje zobowiązania wobec Ukrainy w sprawie dostaw broni i amunicji. Wysłała sprzęt z zapasów bułgarskich sił zbrojnych, które w ciągu 3 lat powinny być odnowione.

Minister poinformował, że dwa bułgarskie prywatne zakłady mogą produkować 155-milimetrowe pociski według natowskich standardów. Zawarły kontrakty eksportowe, lecz Stojanow nie podał szczegółów na ten temat. Dodał tylko, że państwowy zakład Terem takich kontraktów nie zawierał.

Ewgenia Manołowa