Bułgaria: Minister obrony: w naszym kraju mogą być rozmieszczone siły USA

Minister obrony Bułgarii, Stefan Janew oznajmił we wtorek na konferencji prasowej, że siły USA mogą wejść w skład grupy bojowej NATO, którą Bułgaria przyjmie na swoim terytorium w ramach wzmocnienia potencjału obronnego Sojuszu z powodu kryzysu wokół Ukrainy.

Ten temat będzie omawiany z delegacją amerykańskiego Departamentu Stanu, która w ramach wizyty w Europie przebywa od poniedziałku w Bułgarii. "Będziemy omawiać, czy amerykańskie siły i sprzęt mogą wejść w skład bułgarskiej jednostki. To jest zwykła rozmowa, lecz decyzje będą podejmowane po negocjacjach na poziomie wojskowo-technicznym" - powiedział Janew.

Według bułgarskiego ministra obecne napięcia między Rosją i Zachodem to "największy kryzysem od końca zimnej wojny". "To, co się dzieje wokół granic Ukrainy jest podważaniem bezpieczeństwa euroatlantyckiego i ma poważny, negatywny wpływ na nasze bezpieczeństwo narodowe. Koncentracja rosyjskich wojsk wokół granic Ukrainy wzmaga napięcie, nasila niepewność i daje strategiczną przewagę Moskwie w dążeniu do osiągnięcia jej celów politycznych" - podkreślił.

Na razie Bułgaria nie jest uwzględniona w decyzji USA o wysłaniu na wschodnią flankę NATO ok. 3 tys. żołnierzy. Sofia deklarowała, że jest gotowa przyjąć wojska krajów NATO, lecz w ramach batalionu pod jej dowództwem. Jednostka ta ma dopiero powstać - powiedział Janew, nie konkretyzując jej liczebności.

Minister potwierdził wiadomości, które pojawiły się we wtorek w bułgarskich mediach, że dostawy 8 amerykańskich myśliwców F-16 Block 70 dla bułgarskiej armii będą opóźnione. Pierwsze sześć samolotów miały być dostarczonych w 2023 r., a dwa kolejne w 2024 r.

Od marca bułgarskie lotnictwo wojskowe w pełnieniu misji Air Policing nad Morzem Czarnym będzie wspierane przez samoloty Hiszpanii, a od maja - Holandii. W poniedziałek podano, że naziemne ekipy techniczne, które będą obsługiwać hiszpańskie maszyny Eurofighter przybyły do Bułgarii.

Ewgenia Manołowa