Bułgaria: Minister ochrony środowiska przestrzega przed deficytem wody pitnej

Minister ochrony środowiska i zasobów wodnych Bułgarii Emil Dimitrow poinformował w piątek w parlamencie, że w niektórych miastach południowo-wschodniej Bułgarii może już wkrótce zabraknąć wody pitnej.

Dimitrow powiedział, że dwa największe porty czarnomorskie - liczące 204 tys. mieszkańców miasto Burgas i 350-tysięczna Warna - stoją w obliczu zagrożenia niedoborami wody, co może nastąpić już w maju przyszłego roku. Czynnikami, które przyczyniły się do takiego stanu rzeczy, są m.in. długotrwała susza i brak koordynacji w działaniach podejmowanych przez różne urzędy nadzorujące zbiorniki i zasoby wodne wykorzystywane przez sektor rolny, energetyczny i budowalny.

Kurczenie się zasobów wodnych niesie ze sobą poważne zagrożenie przede wszystkim dla rolnictwa - podkreślił bułgarski minister ochrony środowiska. Jednym sposobem zaradzenia tej sytuacji jest natychmiastowe zredefiniowanie zasad wykorzystania wody w kraju. Zasoby wykorzystywane dotychczas przez energetykę powinny być częściowo udostępnione sektorowi rolnemu, a także - ludności cywilnej na potrzeby domowe. Konieczne będzie też dokończenie inwestycji związanych z budową nowych wodociągów. Dla zapewnienia normalnego zaopatrzenia w wodę zbiorniki powinny być zapełnione na poziomie 70-75 pkt. proc. podczas gdy obecnie poziom ten wynosi średnio 40 proc. - argumentował minister.

Alarmistyczny ton wystąpienia ministra ochrony środowiska wskazuje jednoznacznie na krach rządowego planu remontu zbiorników wodnych, przyjęty w sierpniu 2019 r. - wskazują bułgarskie media. Program ten miał zagwarantować konserwację ponad 5 tys. zbiorników retencyjnych istniejących w Bułgarii. Całkowity koszt inwestycji szacowano na 500 mln lewów (1,14 mld zł) - przypomniał minister. "Środki te wydano bez jakiegokolwiek efektu dla gospodarki wodnej kraju" - ocenił.

Do trudności z wodą przyczyniła się tegoroczna, największa od dekady susza, która spowodowała, że w tym roku zbiory pszenicy były o ok. 25 proc. niższe w porównaniu do plonów z 2019 r.

Na przełomie 2018 i 2019 r. z niedoborami wody borykało się oddalone o ok. 20 km na zachód od Sofii miasto Pernik. Wprowadzono tam wtedy drastyczne ograniczenia w odstawach wody dla ludności i podjęto budowę nowego ujęcia wód powierzchniowych. Sytuacja uległa normalizacji po 1,5 roku. Bułgarskie media wskazują, że Pernik znajduje się w pobliżu masywów górskich Riła i Piryn, co gwarantuje dostęp do bogatych zasobów wodnych. Miasta Burgas i Warna nie mają po sąsiedzku tak wielkich rezerw.

Z Sofii Ewgenia Manołowa