Bułgaria: Minister rolnictwa zaprzecza, jakoby próbowała ukryć oszustwa

Bułgarska minister rolnictwa Desiława Tanewa ostro zareagowała w poniedziałek na publikację nagrania z jej spotkania z rolnikami, na którym mówi, że nie należy informować o naruszeniach w realizacji programów unijnych, ponieważ KE wstrzyma finansowanie.

Nagranie ze spotkania, które odbyło się w marcu, opublikował portal śledczy Biwoł, a za nim inne bułgarskie media.

Na pytanie przedstawiciela stowarzyszenia producentów papryki, dlaczego jego członkowie otrzymali większe sumy niż te, o które się ubiegali, Tanewa mówi: "Proponuję wam, by trzymać się (stanowiska - PAP), że nie ma u nas oszustw i że wszystko jest w porządku, inaczej wstrzymają nam to finansowanie. Spełniliśmy to, czego branża się domagała. Jeżeli będziemy się chwalić, że jesteśmy oszustami (...), powiedzą, że pomoc nam się nie należy" - powiedziała.

W ten sposób minister odpowiedziała na pytanie Georgi Wasilewa, sekretarza stowarzyszenia producentów papryki, z jakiego powodu jego 22 członków otrzymało w 2019 roku wyższe kwoty pieniężne niż te, o jakie wnioskowali.

Tanewa przestrzegła, że jeżeli inspekcje unijne będą bardziej dogłębne, "zostaniemy skompromitowani". "Nie chcecie tego sobie sami zrobić, prawda?" - dodała.

Wasilew skomentował w radiu publicznym, że chodzi o schemat oszustw, o którym dobrze wiadomo zarówno w ministerstwie rolnictwa, jak i w Państwowym Funduszu Rolniczym, zarządzającym unijnymi środkami finansowymi. Według Wasilewa chodzi o pomoc finansową za brak produkcji. Twierdzi on, że w miejsce brakującej żywności produkcji krajowej na rynek trafia importowana.

Na konferencji prasowej Tanewa podkreśliła, że jej wypowiedź "została wyrwana z kontekstu", a audyty unijne wykazują pełną zgodność między wnioskami rolników i udzielonymi środkami.

Dodała jednak, że w 2019 roku stwierdzono niezgodności między zadeklarowanymi terenami pod uprawę a rzeczywistym stanem rzeczy; część terenów była niezagospodarowana. "By nie narażać interesów uczciwych bułgarskich producentów, uważamy, że nie powinniśmy się +chwalić+ wynikami inspekcji" - powiedziała. Dodała jednak, że wyniki inspekcji są regularnie przekazywane do Brukseli.

Chodzi o 73 mln lewów (ok. 37 mln euro), przyznanych ponad 13 tysiącom rolników.

Przed zakończeniem dnia pracy resort rolnictwa powiadomił, że we wtorek będzie zamknięty z powodu dezynfekcji po zakażeniu się koronawirusem przez jednego z wiceministrów.

Ewgenia Manołowa