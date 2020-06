Bułgaria: Minister: więcej nowo zatrudnionych niż nowych bezrobotnych

W ostatnich tygodniach w Bułgarii mamy więcej nowych zatrudnionych niż nowych bezrobotnych - poinformowała we wtorek minister pracy i polityki socjalnej Denica Saczewa. Według jej wyliczeń pod koniec roku bezrobocie nie przekroczy 6,5 proc.

Od połowy maja przybyło 25 tys. bezrobotnych, podczas gdy w tym samym czasie pracę znalazło 34 tys. ludzi - powiedziała Saczewa w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Nova. Dodała, że obecnie 284 tys. osób jest zarejestrowanych jako bezrobotni i jest ich o 83 tys. więcej niż w marcu, przed początkiem epidemii koronawirusa.

Jeżeli będziemy mieli do czynienia z nową falą bezrobocia, należy jej się spodziewać na jesieni, pod koniec września albo na początku października, kiedy zajęcie stracą osoby pracujące sezonowo w rolnictwie i turystyce - przewiduje minister.

"Staramy się zakończyć bieżący rok bezrobociem na poziomie 6,5 proc., czyli o 2,5 proc. więcej niż w ubiegłym roku" - deklarowała Saczewa.

Minister zapewniła też, że rząd pomaga najbardziej dotkniętym kryzysem sektorom gospodarki - turystyce i transportowi.

Od 1 lipca pomoc państwa dla firm, przeznaczona na wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, którzy w innym wypadku zostaliby zwolnieni, zwiększy się z 60 do 80 proc. wysokości pensji objętych programem pracowników. Tym samym wkład pracodawcy zmniejszy się z 40 do 20 proc.

Program będzie działał do końca września. Dotychczas skorzystało z niego 7,6 tys. przedsiębiorstw zatrudniających 205 tys. ludzi. Wypłacono łącznie 88 mln lewów (ok. 45 mln euro), chociaż jeszcze w kwietniu rząd zagwarantował na ten cel środki w wysokości 1 mld lewów (ok. 500 mln euro).

Saczewa przypomniała, że państwo wprowadziło jeszcze jeden program pomocowy. Od 1 lipca wsparcie finansowe będą otrzymywały przedsiębiorstwa z branży turystycznej, które zatrudniają bezrobotnych - na ten cel przeznaczono 50 mln lewów (ok. 25 mln euro). W tym sektorze od początku kryzysu zwolniono 26 tys. osób, ale ok. 8 tys. z nich znalazło pracę w ciągu ostatniego miesiąca - tłumaczyła minister.

Ewgenia Manołowa