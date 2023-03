Bułgaria: Minister zdrowia: KE powinna wstrzymać zakup szczepionek przeciw Covid-19

Bułgarski minister zdrowia Asen Medżidijew powiedział w sobotę, że Komisja Europejska powinna wstrzymać zakup szczepionek przeciw Covid-19 i nie zmuszać państw członkowskich do ich nabywania.

W wywiadzie dla telewizji publicznej minister stwierdził, że obecnie zainteresowanie tymi szczepionkami jest praktycznie zerowe i dochodzi do niszczenia ich dużej ilości.

"U nas nie tylko magazynowane są duże ilości szczepionek do zniszczenia, my przez cały czas je niszczymy. W tym roku zniszczonych zostanie blisko 3 mln preparatów. To jest bardzo kosztowne" - powiedział minister.

Podkreślił, że w Bułgarii nie ma już problemu z koronawirusem. Oprócz tego, jak zaznaczył, wielu ekspertów uważa, że na jego nowe mutacje istniejące szczepionki nie działają.

Minister wyraził zaniepokojenie, że negatywny stosunek do szczepionek przeciw Covid-19 spowodował odpływ od szczepionek przeciw odrze i ospie wietrznej. Obecnie trzeba wzmocnić kampanię na rzecz walki z tymi właśnie chorobami i to jest jedno z najważniejszych zadań resortu zdrowia - podkreślił Medżidijew.

Ewgenia Manołowa