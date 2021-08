Bułgaria: Ministerstwo zdrowia dementuje: nowych restrykcji na razie nie będzie

Ministerstwo zdrowia Bułgarii zdementowało w środę wypowiedź szefa stołecznego inspektoratu zdrowotnego Danczo Penczewa, który zapowiedział wprowadzenie nowych restrykcji w związku ze wzrastającą liczbą nowych zakażeń koronawirusem.

We wtorek Penczew powiedział, że czas pracy lokali gastronomicznych, kin, teatrów i innych tego typu placówek będzie ograniczony do godz. 23, a także że będzie w nich obowiązywał limit 30 proc. zajętych miejsc. Powiedział, że Sofia wchodzi do tzw. czerwonej strefy zagrożenia sanitarnego, co wiąże się z najostrzejszymi restrykcjami.

W wywiadzie telewizyjnym w środę minister zdrowia Stojczo Kacarow powiedział jednak, że dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w kraju nie pociągają za sobą konieczności wprowadzenia dodatkowych restrykcji. Przekonywał, że obliczenia Penczewa są błędne. Jak powiedział, kraj wejdzie do pomarańczowej strefy zagrożenia sanitarnego, gdy przekroczony zostanie wskaźnik ponad 100 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców i gdy do tego dojdzie, zostaną podjęte odpowiednie kroki. Obecnie wskaźnik ten wynosi 82.

"W odróżnieniu od sytuacji sprzed kliku miesięcy (gdy władzę sprawował rząd Bojko Borisowa - PAP) obecnie mamy klarowny plan, przewidujący, co i kiedy należy robić" - podkreślił.

Przeciw temu planowi ostro zaprotestowali właściciele lokali gastronomicznych, którzy sprzeciwili się ograniczeniu ich działalności. Domagają się usunięcia tych kroków z rządowego planu działań w warunkach pandemii. Lokale w ogóle nie powinny być zamykane, a w razie wprowadzenia limitu zajętych miejsc państwo powinno płacić właścicielom za miejsca niezajęte - postulowali przedstawiciele branży w oświadczeniu i zagrozili blokadami ulic w największych miastach kraju.

Tymczasem liczba nowych zakażeń rośnie; w ciągu ostatniej doby wykryto ich 805, co stanowi 4,33 proc. wykonanych testów. Liczba hospitalizowanych chorych z Covid-19 zwiększyła się dwukrotnie w ostatnich 10 dniach. Liczba zaszczepionych wzrasta względnie powoli, o ok. 12 tys. na dobę. W pełni zaszczepionych jest 1,049 mln osób w ok. 7-milionowej Bułgarii.

Z Sofii Ewgenia Manołowa