Bułgaria: MSW otrzymało dostęp do rozmów telefonicznych bez zgody sądu

MSW Bułgarii otrzymało od wtorku dostęp do danych z telefonów komórkowych obywateli i do ich kontaktów bez zgody sądu. Stało się to na mocy przepisów o stosowaniu parlamentarnej uchwały o stanie nadzwyczajnym, opublikowanej w Monitorze Rządowym.

Powodem zezwolenia na śledzenie obywateli za pomocą ich komórek jest konieczność upewnienia się, że przestrzegają oni kwarantanny, nałożonej na Bułgarów z powodu pandemii koronawirusa.

Ustawa upoważnia MSW do zwracania się do operatorów telefonii komórkowej o udostępnienie informacji na temat miejsca pobytu właściciela danego telefonu oraz z kim prowadził rozmowy.

Dotychczas zezwolenie na otrzymanie takich danych wymagało zgody sądu. MSW musiało przedstawić umotywowany wniosek, związany z toczącym się dochodzeniem lub koniecznością zapobiegania przestępstwom.

Znany w Bułgarii adwokat Michaił Ekimdżijew skomentował tę decyzję na portalu Mediapool pisząc, że zniesienie kontroli sądów nad dostępem do danych z telefonów komórkowych "otwiera drzwi do niekontrolowanej inwigilacji". Szczególny niepokój według niego budzi fakt, że obowiązywanie nowych przepisów nie zostało formalnie ograniczone do końca stanu nadzwyczajnego związanego z pandemią Covid-19.

Z Sofii Ewgenia Manołowa