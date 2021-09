Bułgaria: Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od kwietnia

Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od 13 kwietnia odnotowano w Bułgarii w ciągu ostatniej doby - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Liczba nowych infekcji wyniosła 2536, a zgonów związanych z Covid-19 - 149. 10,5 proc. testów na obecność koronawirusa dało wynik pozytywny.

Liczba hospitalizowanych przekroczyła 5 tys., z czego 432 osoby przebywają na oddziałach intensywnej terapii. Od kilku dni bułgarskie ministerstwo zdrowia podaje dane o zaszczepionych osobach, które zostały zakażone lub zmarły. Według najnowszych danych wśród nowych zakażonych jest 7 proc. osób zaszczepionych, a wśród zmarłych 149 osób - 10.

Bułgaria jest krajem UE o najniższej liczbie zaszczepionych, łącznie 1,3 mln osób, czyli mniej niż 20 proc. ludności. Jednocześnie z powodu powszechnych obaw mieszkańców przed szczepieniem władze są zmuszone do niszczenia niewykorzystanych dawek. We wtorek resort zdrowia poinformował o likwidacji 15 tys. dawek preparatu firm Pfizer/BioNTech. Od sierpnia Bułgaria przekazała nieodpłatnie lub sprzedała ok. 500 tys. dawek.

Przedstawiciel Bułgarii w unijnej agencji ds. leków (EMA) prof. Iłko Getow skrytykował w wywiadzie radiowym postępowanie mediów, podkreślając, że zbyt dużo miejsca poświęcają one antyszczepionkowcom i ludziom szerzącym teorie spiskowe. Jego zdaniem jest to główną przyczyną unikania szczepień przez Bułgarów.

"Taka polityka doprowadzi kraj do kolejnego lockdownu" - przestrzegł Getow. Odniósł się również do faktu, że na początku tygodnia Stany Zjednoczone zakazały podróży do Bułgarii. "To powinno posłużyć nam jako sygnał" - zaznaczył.

Z Sofii Ewgenia Manołowa