Bułgaria: Największe romskie dzielnice w Sofii odizolowane w związku z epidemią

Dwie największe dzielnice romskie w stolicy Bułgarii, Sofii, zostały w środę odizolowane w związku z epidemią koronawirusa. Policja, która utworzyła punkty przejściowe na granicach tych dzielnic, będzie przepuszczać wyłącznie osoby z zaświadczeniem od pracodawcy.

Decyzja o wprowadzeniu bardziej rygorystycznego ograniczenia ruchu zapadła na wspólnym posiedzeniu Krajowego Sztabu Operacyjnego i premiera Bojko Borisowa - poinformowały rządowe służby prasowe.

Przyczyną jest podwojenie się w ciągu ostatniej doby dziennego bilansu nowych zakażonych oraz masowe protesty mieszkańców innych regionów, oskarżających Romów o nieprzestrzeganie wymagań sanitarnych stanu nadzwyczajnego.

Dzielnice Fakulteto i Filipowci na obrzeżach Sofii będzie można opuszczać wyłącznie na podstawie zaświadczenia od pracodawcy ze wskazanym miejscem i godzinami pracy. Jednocześnie w obu dzielnicach zwiększono liczbę policjantów i ma się rozpocząć masowe przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa. Policyjne patrole będą wzywać Romów do przestrzegania reguł sanitarnych. Ścisłe kontrole będą utrzymane również podczas zbliżających się prawosławnych Świąt Wielkanocnych.

Według danych opublikowanych w środę przez Krajowy Sztab Operacyjny w kraju jest 747 osób, u których stwierdzono obecność Covid-19, tj. o 52 więcej w porównaniu z poprzednią dobą. Zdaniem szefa sztabu prof. Wencisława Mutafczijskiego to największy dobowy wzrost od wykrycia pierwszego przypadku 8 marca. Do tej pory w Bułgarii odnotowano 36 zgonów w związku z epidemią.

Również w środę policja całkowicie zamknęła na 14 dni dostęp do wsi Paniczerewo w obwodzie starozagorskim we wschodniej Bułgarii. Przyczyną jest ucieczka zakażonego koronawirusem pacjenta ze szpitala; chory wrócił do swojego domu w Paniczerewie, wychodził na ulicę, spotykał się z sąsiadami. Przewieziono go z powrotem do szpitala, lecz w wiosce stwierdzono pięć zakażeń. Dziewięć osób skierowano na kwarantannę.

Ewgenia Manołowa