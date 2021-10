Bułgaria: Najwyższa liczba dobowych zakażeń od początku pandemii; 243 zmarłych

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii stwierdzono 5863 nowe zakażenia koronawirusem, najwięcej od początku epidemii w tym kraju - przekazało we wtorek ministerstwo zdrowia. Na Covid-19 zmarło 243 chorych, 96 proc. z nich było niezaszczepionych.

Lekarze ostrzegają, że liczba infekcji niebezpiecznie rośnie i koniecznością będzie wprowadzenie lockdownu. Jednocześnie istnieje silny społeczny opór przeciw ewentualnym nowym ograniczeniom. Ludzie protestują przeciwko certyfikatom dla zaszczepionych i masowo deklarują, że wolą zwolnić się z pracy niż zaszczepić. Media, stojące w większości po stronie protestujących, podają, że hasłem większości Bułgarów jest obecnie "wolę umrzeć, niż się zaszczepić".

Od czwartku w Bułgarii wszyscy klienci i pracownicy lokali gastronomicznych, rozrywkowych, centrów handlowych, hoteli, siłowni oraz obiektów kultury muszą legitymować się zaświadczeniem o zaszczepieniu się przeciw Covid-19, dokumentem potwierdzającym przejście infekcji lub aktualnym negatywnym testem na koronawirusa.

Po ogłoszeniu tych przepisów zwiększyła się liczba chętnych do szczepień, ale obecnie znów spadła. W poniedziałek zastrzyk przyjęło 15 tys. osób, dwukrotnie mniej niż w miniony czwartek. Ogólne tempo szczepień jest jednak wyższe niż w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a odsetek zaszczepionych Bułgarów zbliża się do 24 proc.

Wiceminister zdrowia Aleksander Złatanow poinformował we wtorek, że decyzja o wprowadzeniu nowych ograniczeń może zapaść, gdy liczba infekcji na 100 tys. osób przekroczy 1000 (obecnie wynosi ok. 900), a w szpitalach będzie ponad 9000 pacjentów leczonych na Covid-19 (teraz jest ich ok. 7000). Złatanow dodał, że restrykcje dotkną w pierwszej kolejności osoby niezaszczepione. Ministerstwo zdrowia informuje również o nasilającym się braku lekarzy i innego personelu medycznego.

Na resort oświaty wywierana jest silna presja, by pozwolić uczniom na powrót do nauki stacjonarnej, mimo ostrzeżeń epidemiologów, że obecna fala zakażeń dotyka w dużej mierze dzieci. Codziennie odnotowuje się ponad 600 infekcji u dzieci. Jednak rodzice masowo nie zgadzają się na przeprowadzanie testów w szkołach. Przeprowadzanie badań nie ma również poparcia u nauczycieli. Według sondażu jednego ze związków zawodowych 36 proc. nauczycieli jest gotowych zrezygnować z pracy, jeżeli i tę grupę obejmie obowiązek szczepień.

We wtorek odbędzie się protest hotelarzy, którzy domagają się rządowej pomocy dla ich dotkniętej ekonomicznymi skutkami pandemii branży. Stale protestują również restauratorzy. Według nich obowiązek posiadania certyfikatu szczepień powinien być powszechny i obowiązywać również w administracji państwowej. W obecnym systemie widzą dyskryminację własnej branży.

Z Sofii Ewgenia Manołowa