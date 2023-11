Bułgaria: Należąca do Rosjan firma petrochemiczna zarobiła ponad 1 mld euro dzięki unijnemu zezwoleniu na import ropy przez Bułgarię

Należący do rosyjskiego Łukoilu kombinat petrochemiczny Neftochim z siedzibą w bułgarskim Burgas zarobił w ciągu ostatniego roku ponad 1 mld euro dzięki udzielonemu przez UE zezwoleniu na import ropy z Rosji. Poinformowały o tym m.in. portal Politico, Ośrodek Badania Demokracji w Sofii oraz organizacja pozarządowa Global Witness.

Dzięki zezwoleniu, udzielonemu w grudniu 2022 roku przez UE na kontynuację importu rosyjskiej ropy, należący do Rosjan kombinat zarobił ponad 1 mld euro na eksporcie produktów ropopochodnych.

Bułgaria ma prawo do korzystania z tego zezwolenia do grudnia 2024 roku. Warunkiem jego udzielenia był zakaz eksportu towarów przetwarzanych w kombinacie. W raporcie wskazano jednak, że produkty Neftochimu są wywożone z Burgas i przeładowywane na otwartym morzu lub w portach innych krajów. Pozwala to na zatarcie rosyjskich śladów i wwóz towarów na terytorium USA i państw członkowskich UE.

"Około 20-25 proc. europejskiego importu ropy oraz wyprodukowanych z niej produktów wciąż ma rosyjskie pochodzenie. Często import ten dokonywany jest za pośrednictwem państw trzecich, takich jak Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Maroko i Indie" - czytamy w raporcie.

Pomiędzy styczniem i wrześniem 2022 roku w Neftochimie przerobiono 4,5 mln ton rosyjskiej ropy. Według analizy na ten proceder zezwalają luki w unijnym ustawodawstwie.

Premier Bułgarii Nikołaj Denkow poinformował, że władze kraju wiedzą o sprawie i podniosły stawki podatkowe, które Łukoil ma płacić w tym państwie. Według zapowiedzi strony bułgarskiej powinno to ograniczyć zyski koncernu.

Ewgenia Manołowa