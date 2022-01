Bułgaria: Nie będzie powrotu do nauki zdalnej; dla uczniów testy dwa razy w tygodniu

W Bułgarii nie będzie powrotu do nauki zdalnej, po feriach świątecznych wszyscy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej i podobnie jak w grudniu będą testowani dwa razy tygodniowo na obecność koronawirusa - poinformował we wtorek główny inspektor sanitarny kraju Angeł Kunczew.

Przejścia na naukę zdalną spodziewano się w związku ze stwierdzeniem w kraju 2 stycznia nowego wariantu koronawirusa, Omikronu.

Jak powiedział Kunczew, dodatkowych obostrzeń nie będzie. Zielone paszporty covidowe obowiązują w niektórych instytucjach publicznych. Jeśli chodzi o urzędy, taki dokument jest wymagany tylko przy wejściu do Urzędu Rady Ministrów.

Obecnie podróżni udający się do Bułgarii powinni mieć nie tylko certyfikat o szczepieniu przeciw Covid-19 lub zaświadczenie o przechorowaniu koronawirusa, ale także negatywny wynik testu PCR, wykonanego przed wyjazdem. Po przybyciu w ciągu 72 godzin należy dokonać kolejny test PCR, w przeciwnym razie obowiązywać będzie 10-dniowa kwarantanna.

Od 1 stycznia wszyscy emeryci, którzy zdecydują się zaszczepić przeciw Covid-19, dostaną od państwa razem z lutową emeryturą dodatkowe 75 lewów (37 euro). Dotyczy to również tych, którzy otrzymają dawkę przypominającą szczepionki.

Z Sofii Ewgenia Manołowa