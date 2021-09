Bułgaria: Nowa partia na bułgarskiej scenie politycznej

Najbardziej skuteczni ministrowie pierwszego tymczasowego rządu mianowanego przez prezydenta Rumena Radewa w maju br., ogłosili w niedzielę powstanie nowej partii politycznej. Kirił Petkow i Asen Wasilew nazwali to ugrupowanie Kontynuujemy Zmiany.

Założyciele partii zadeklarowali, że w ciągu najbliższych 4 lat będą kontynuować politykę, którą prowadzili przez ostatnie cztery miesiące, koncentrując się przede wszystkim na walce z korupcją. Od maja do połowy mijającego tygodnia 41-letni Petkow był ministrem gospodarki, a 44-letni Wasilew szefem resortu finansów. Obaj politycy są absolwentami Uniwersytetu Harvarda, którzy odnieśli sukces w biznesie, zanim weszli do polityki.

"W ciągu ostatnich 4 miesięcy włączyliśmy się w proces przemian i postawiliśmy przed sobą bardzo klarowne i konkretne cele - wstrzymać korupcję i grabież, oswobodzić mały i średni biznes od obciążeń, pozwalając mu spokojnie pracować, zarazem zabiegając o przyciągnięcie zaawansowanych technologicznie inwestycji i bardziej sprawiedliwy podział dochodu narodowego. Znowelizowany (we wrześniu przez parlament - PAP) budżet pokazał, że to jest możliwe. Wydzielono m.in. więcej środków na emerytury oraz ochronę zdrowia. Chcemy kontynuować tę politykę w następnych czterech latach" - oświadczył w niedzielę Kirił Petkow.

Wasilew podkreślił ze swej strony, że system podatkowy kraju nie wymaga zmian, wystarczy jedynie wstrzymać kradzieże. "Mamy wystarczająco przychodów, by mieć normalną oświatę i ochronę zdrowia, do których obywatele nie powinni dopłacać. (Starczy ich), by zagwarantować dobrą infrastrukturę. Problemem jest że obecnie z powodu korupcji płacimy za wszystko czterokrotnie więcej. Jeżeli zbierzemy przychody i wstrzymamy grabież, skutecznie oczyścimy środowisko finansowe" - argumentował.

Na niedzielnej konferencji prasowej przedstawiono władze nowej partii. Jak zaznaczył Petkow są to przeważnie ludzie młodzi, uczciwi, wykształceni na Zachodzie, którzy ujawnią wszystkie dane o swojej historii biznesowej i przychodach.

Na pytanie o poparciu ze strony prezydenta Rumena Radewa dla nowej partii Kirił Petkow powiedział, że projekt powołania do życia partii Kontynuujemy Zmiany "nie jest prezydenckim projektem". Dodał jednak, że dla liderów nowego ugrupowania "ich prezydentem jest Radew".

Dwa sondaże socjologiczne, publikowane w piątek i w niedzielę, dały nowej formacji 8-9 proc. poparcia w wyznaczonych na 14 listopada wyborach parlamentarnych. Według większości obserwatorów to właśnie Petkow i Wasilew gwarantują obecne, wysokie, bo prawie 50-procentowe poparcie dla tymczasowego rządu. Taki stan rzeczy potwierdził w niedzielnym wywiadzie radiowym, kolega liderów nowej partii w rządzie Bułgarii Janaki Stoiłow, który jest członkiem zarówno poprzedniego, jak i obecnego tymczasowego gabinetu, mianowanego w czwartek.

Z Sofii Ewgenia Manołowa