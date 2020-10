Bułgaria: Nowe restrykcje w związku z wzrostem zakażeń koronawirusem

Resort zdrowia Bułgarii zapowiedział we wtorek nowe restrykcje w związku z wzrostem zakażeń koronawirusem. Od czwartku w całym kraju zamknięte zostaną m.in. gimnazja i wyższe uczelnie, nie będą działać dyskoteki i nocne kluby, zakazane zostaną grupowe wycieczki.

To tylko część restrykcji przewidzianych w wydanym we wtorek wieczorem rozporządzeniu ministra zdrowia Kostadina Angelowa. Na razie obostrzenia obowiązywać będą do 12 listopada.

We wtorek odnotowano w Bułgarii rekordowy wzrost liczby zakażeń - 2243. Na Covid-19 zmarły 42 osoby.

Rozporządzenie ministra przewiduje wprowadzenie zdalnego nauczania dla uczniów gimnazjów i na wyższych uczelniach. Wstrzymane są wszelkie zajęcia pozalekcyjne, w tym nauka języków obcych, czy kształcenie dodatkowe. W konferencjach i seminariach może uczestniczyć do 30 osób.

W kinach, teatrach i na koncertach zajętych może być 30 proc. miejsc. Imprezy sportowe na otwartej i zamkniętej przestrzeni będą się odbywać bez kibiców. Wyjątkiem będzie międzynarodowy turniej tenisowy Sofia Open (7-14 listopada).

W restauracjach dystans między stolikami powinien wynosić co najmniej 1,5 metra, przy jednym stole może siedzieć najwyżej sześć osób.

Na bazarach mają byś obowiązywać środki bezpieczeństwa, w tym zachowanie dystansu społecznego.

Minister zdrowia wdał się przy okazji w spór z głównym inspektorem sanitarnym kraju Angełem Kunczewem o ewentualne zwalnianie z kwarantanny osób na wysokich stanowiskach, które miały kontakt z osobą zakażoną, ale testy nie wykryły u nich koronawirusa. Ostatecznie przeważyła opinia ministra, że kwarantanna musi obowiązywać wszystkich.

Z Sofii Ewgenia Manołowa