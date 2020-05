Bułgaria: Obniżka VAT w związku ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego

Rządząca w Bułgarii koalicja zaproponowała w piątek obniżenie podatku VAT w gastronomii i dla książek w związku z najnowszymi danymi o znacznym spowolnieniu wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale ze względu na pandemię koronawirusa.

Koalicja centroprawicowej partii GERB premiera Bojko Borisowa i nacjonalistów złożyła w parlamencie projekt nowelizacji ustawy o obniżeniu stawki VAT z obecnych 20 proc. do 9 proc. na żywność w restauracjach oraz książki, w tym na wydania elektroniczne. W gastronomii dotychczasowy podatek na napoje alkoholowe zostanie utrzymany.

Zgodnie z planem nowa stawka w gastronomii ma wejść w życie od 1 lipca i będzie obowiązywała do końca 2021 r. Jest to jedna z form pomocy dla sektora turystycznego, który poniósł ogromne straty w wyniku epidemii na Covid-19. Podatek VAT dla sektora hotelarskiego został obniżony z 20 do 9 proc. w ubiegłym roku. Parlament rozpatrzy rządowy projekt w przyszłym tygodniu. Niższy VAT na książki będzie bezterminowy.

Projekt rządowy wpłynął do parlamentu w związku z danymi Krajowego Instytutu Statystycznego o znacznym spowolnieniu wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale bieżącego roku. PKB wzrósł w okresie styczeń-marzec 2020 zaledwie o 0,3 proc., o 0,5 proc. mniej niż rok temu. Jest to najniższy wzrost PKB od 2014 roku - wskazuje Instytut.

Popyt wewnętrzny obniżył się o 0,1 proc., podczas gdy w trzech kolejnych kwartałach 2019 roku odnotowywał po 1,1 proc. wzrostu.

Bezrobocie w pierwszym kwartale wzrosło o 100 tys. osób i wynosi 4,6 proc., o 0,5 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Ewgenia Manołowa