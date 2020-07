Bułgaria: Ogólnokrajowy wiec „Naród przeciwko mafii”

Pod hasłem „Naród przeciwko mafii” odbywa się w środę w Sofii ogólnokrajowy wiec z żądaniem dymisji rządu Bojko Borisowa i prokuratora generalnego Iwana Geszewa. Centrum Sofii jest zablokowane od południa.

Wiece odbywają się w wielu dużych miastach, m.in. w Warnie, Burgas, Płowdiwie i Starej Zagorze.

Około południa uczestników było niewielu, dopiero wieczorem ok. godz. 19 czasu miejscowego (18 czasu polskiego), kiedy organizatorzy wyznaczyli początek ogólnokrajowego wiecu, na placu w Sofii przed gmachem rządu, zebrały się tysiące ludzi.

W Warnie zablokowano ważny most Asparucha, w Ruse most Przyjaźni (Dunav most), łączący Bułgarię z Rumunią.

Christo Iwanow, lider centrowej partii "Tak, Bułgaria", od którego akcji przeciwko przywłaszczeniu kilkusetmetrowej plaży czarnomorskiej przez lidera bułgarskich Turków Ahmeda Dogana, zaczęły się protesty, wezwał demonstrantów do jedności.

"Bądźmy wszyscy razem niezależnie od różnic w poglądach politycznych. Będą wybory, tam się zobaczy. Lecz musimy do nich dojść. Nie pozwólmy skorumpowanym władzom przegrupować się. Powinniśmy przywrócić swoją godność" - mówił.

"Nie poddamy się", "Po kolejnym nagraniu Borisowa nie ma drogi odwrotu" - mówili protestujący, nawiązując do opublikowanego w środę nagrania, w którym premier obraża prezydenta Rumena Radewa.

Na swoim profilu na Facebooku Borisow wezwał protestujących, aby nie blokowali kluczowych skrzyżowań w stolicy.

"Proszę, zostawcie skrzyżowania, pozwólcie ludziom pracować. Rzucają jajka, pomidory, kotlety, kurze udka, świńskie uszy. Idźcie do willi +Sekwoja+ (rządowej rezydencji, w której mieszka premier-PAP), podpalcie ją, jeżeli chcecie, lecz pozostawcie skrzyżowania" - napisał.

Osobny protest z żądaniem dymisji prokuratora generalnego Iwana Geszewa odbył się przed Pałacem Sprawiedliwości. Pozarządowa organizacja "Sprawiedliwość dla wszystkich" obchodziła tam pierwszą rocznicę swoich protestów przeciwko szefowi prokuratury generalnej. "Jeszcze gdy był jedynym kandydatem na to stanowisko, ostrzegaliśmy, że dojdzie do jaskrawych naruszeń prawa" - mówił szef organizacji, adwokat Welisław Weliczkow. Uczestnicy protestu dołączyli później do wiecu przed gmachem rządu.

Organizatorzy wezwali do rozbicia namiotów i stałej blokady placu przed gmachem rządowym aż do ustąpienia gabinetu.

Ewgenia Manołowa