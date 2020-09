Bułgaria: Organizatorzy antyrządowych protestów apelują do ambasad UE, W. Brytanii i USA

Organizatorzy trwających od 62 dni antyrządowych protestów wystosowali we wtorek apel do ambasad państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i USA w Sofii, w którym zwracają uwagę na liczne naruszenia podstawowych zasad demokracji przez władze Bułgarii.

"Codzienne pokojowe protesty obywatelskie trwają od dwóch miesięcy. To są protesty przeciwko naruszeniom podstawowych praw obywatelskich w Bułgarii, nieprawdopodobnej korupcji i gwałceniu zasad demokracji" - czytamy w apelu.

Autorzy dokumentu zaznaczają, że napięcie wywołane siłowym stłumieniem protestów w pierwszych dniach września stwarza zagrożenie dla spokoju społecznego. Od 1 do 6 września aresztowano ponad 120 demonstrantów, a w wyniku działań policji, która użyła m.in. gazu łzawiącego, ponad 100 osób odniosło obrażenia - wyliczają dalej protestujący.

"Przestępcze połączenie władzy wykonawczej i sądowniczej doprowadziło do eskalacji napięcia w rządzie, który podjął kroki nie przeciw wymienionym wyżej plagom, lecz przeciwko pokojowo protestującym obywatelom. Odmowa dialogu i bezsilność władz doprowadziły do użycia siły i podjęcia szeregu sprzecznych z konstytucją kroków, pobić, maltretowania przez policję, nielegalnych aresztowań" - głosi wysłana do przedstawicielstw dyplomatycznych deklaracja.

Autorzy listu zwracają się do ambasadorów o przekazanie tych informacji rządom. Deklarują też, że manifestacje będą nadal trwać, aż do osiągnięcia ich celów - dymisji premiera Bojko Borisowa i prokuratora generalnego Iwana Geszewa oraz rozpisania przedterminowych wyborów.

"W Bułgarii istnieje oligarchiczne połączenie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Dowodzi tego fakt, że właściciel medialnego imperium Delian Peewski (poseł partii tureckiej mniejszości DPS - PAP) jest faktycznie, chociaż nieoficjalnie, współpremierem" - powiedział we wtorek niemieckiemu tygodnikowi "Der Spiegel" przewodniczący Naczelnego Sądu Kasacyjnego Łozan Panow

"Naszą odpowiedzialnością jest zmienić kraj. Ale mam jedną wielką prośbę: Europo, nie zamykaj swoich oczu i nie zbywaj milczeniem sytuacji w naszym kraju" - dodał sędzia.

