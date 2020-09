Bułgaria: Organizatorzy antyrządowych protestów z listami do europosłów

Organizatorzy trwających od 83 dni antyrządowych protestów w Bułgarii poinformowali we wtorek, że wysłali listy do deputowanych Parlamentu Europejskiego na temat korupcji i naruszeń prawa przez urzędujących ministrów.

Adwokat Nikałaj Chadżigenow, specjalista ds. PR Arman Babikian i rzeźbiarz Welisław Minekow, którzy od 9 lipca codziennie organizują protesty z żądaniem dymisji premiera Bojko Borisowa i prokuratora generalnego Iwana Geszewa oraz rozpisania przedterminowych wyborów, poinformowali, że wysłali do każdego z 705 europosłów list. Poprzedza on wyznaczoną na 5 października dyskusję o sytuacji w Bułgarii.

Organizatorzy informują posłów o wypowiedziach ministrów gospodarki i rolnictwa Łaczezara Borisowa i Desisławy Tanewej. Słowa te są szeroko znane w Bułgarii i były niejednokrotnie publikowane w krajowych mediach.

Minister Borisow na spotkaniu z przedstawicielami biznesu przyznał, że od 40 do 60 proc. unijnych środków przyznawanych na walkę z kryzysem spowodowanym przez Covid-19 jest tracone w układach korupcyjnych.

Tanewa na spotkaniu z rolnikami wzywała, by nie podnosić publicznie sprawy korupcji przy realizacji środków unijnych, gdyż to może skłonić Brukselę do ich wstrzymania.

"Postanowiliśmy udzielić informacji deputowanym Parlamentu Europejskiego o korupcyjnych praktykach rządu premiera Bojko Borisowa przed dyskusją. Nie sądzimy, by podane przykłady wyczerpywały mafijną rzeczywistość w Bułgarii" - stwierdzili Chadżigenow, Babikian i Minekow na Facebooku.

Motywem protestów jest wszechogarniająca - według organizatorów - korupcja w Bułgarii. Wiece i marsze, które odbywają się co wieczór i kończą się blokowaniem jednego z kluczowych skrzyżowań stolicy - Mostu Orłów, przebiegają pod hasłami "Precz z mafią", "Odzyskajmy państwo od mafii".

W ostatnich tygodniach we wpływowych zachodnich mediach coraz częściej pojawiają się publikacje o korupcji w Bułgarii.

Z Sofii Ewgenia Manołowa