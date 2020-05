Bułgaria: Otwarto przedszkola i żłobki

W Bułgarii we wtorek otwarto większość przedszkoli i żłobków. Tylko w stolicy kraju Sofii pracę rozpoczęło 176 przedszkoli i 24 żłobki - poinformowały władze miasta. W kraju niedługo ponownie mają zacząć działać teatry, sale koncertowe i taneczne.

Stołeczny urząd miejski podał, że do przedszkoli powróciło 11,8 tys. dzieci, czyli 26 proc. wszystkich zapisanych, a do żłobków - 869, prawie połowa. Personel placówek spodziewał się jednak, że wróci do nich więcej dzieci.

Mer Sofii Jordanka Fandykowa zapewniła, że konsekwentnie stosowane są wszystkie środki bezpieczeństwa mające nie dopuścić do rozprzestrzenienia się koronawirusa - przy przyjmowaniu do przedszkoli i żłobków dzieci są badane, pomieszczenia regularnie dezynfekowane, a personel jest przygotowany i przeszkolony.

Jednak mer przyznała, że pracownicy placówek nie przeszli jeszcze badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, ale takie testy są planowane. Fandykowa nie skomentowała dlaczego dotychczas ich nie wykonano.

Bułgarski minister zdrowia Kirił Ananiew zezwolił we wtorek na otwarcie teatrów, sal koncertowych i sal tanecznych. Widzowie w teatrach będą mogli zająć tylko połowę widowni, w salach tanecznych jednocześnie będzie mogło bawić się do 20 osób przy zachowaniu odpowiedniego odstępu między sobą.

Decyzja spotkała się z protestami przedstawicieli środowisk miłośników tańca, którzy argumentowali, że bardziej liberalne podejście zastosowano wobec ćwiczących w zamkniętej przestrzeni sportowców, i nie ma podstaw, by takim samym prawem nie objąć tancerzy.

W Bułgarii liczba zakażonych koronawirusem maleje, w ciągu ostatniej doby odnotowano 10 nowych infekcji, a łącznie od początku epidemii 2 443. Na Covid-19 zmarło jak dotąd 130 osób i od trzech dni nie stwierdzono nowych zgonów spowodowanych tą chorobą. Eksperci Krajowego Sztabu Operacyjnego zaznaczają, że ostatnie dni potwierdzają tendencję do wygasania epidemii.

Ewgenia Manołowa