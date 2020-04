Bułgaria: Pandemia koronawirusa opóźnia realizację dużych projektów energetycznych

Pandemia Covid-19 opóźnia realizację trzech dużych projektów energetycznych, niezwykle ważnych dla gospodarki Bułgarii - informuje we wtorek portal Mediapool, który powołuje się na źródła w ministerstwie energetyki.

Pandemia utrudnia dokończenie drugiej elektrowni atomowej w Belene nad Dunajem, bułgarskiej nitki gazociągu Turecki Potok, łączącej turecką i serbską granicę oraz interkonektora Komotini - Stara Zagora, mającego zagwarantować dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Bułgarii.

O pewnym opóźnieniu w budowie Tureckiego Potoku, zwanego w Bułgarii Bałkańskim Potokiem, mówił na początku kwietnia premier Bojko Borisow, lecz obecnie stało się jasne, że termin oddania gazociągu do użytku - 31 maja, nie będzie dotrzymany.

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Bułgarii Ekaterina Zachariewa w telefonicznej rozmowie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Sergiejem Ławrowem zapewniła, że 470-kilometrowy gazociąg wejdzie do użytku w końcu 2020 r. Ma on dostarczać surowiec z gazociągu Turecki Potok przez Morze Czarne z Rosji do Serbii i na Węgry.

Szef bułgarskiego operatora przesyłowego Bułgartransgaz Władimir Malinow powiedział w wywiadzie dla portalu Mediapool, że opóźnienie wynika głównie z powodu kwarantanny, której powinni przestrzegać zagraniczni pracownicy budowy, a oni stanowią większość. Dodał, że brakuje dla nich hoteli i restauracji, które są zamknięte.

"Naszym celem jest sfinalizowanie budowy do końca 2020 r., aby w tym terminie popłynął gaz" - oznajmił Malinow i zapewnił, że Gazprom nie ma pretensji o opóźnienia.

Analogiczna jest sytuacja z budową interkonektora Stara Zagora - Komotini, który powinien połączyć systemy przesyłu gazu Bułgarii i Grecji. Miał on być oddany do użytku w październiku 2020 roku i dostarczać po 1 mld metrów sześciennych azerskiego gazu oraz skroplonego gazu z terminalu LNG w greckim Aleksandrupoli, lecz termin jego uruchomienia odłożono na razie do końca roku. I w tym przypadku pracownicy zagraniczni objęci są kwarantanną.

Z powodu pandemii Bułgaria odłożyła zaplanowany na koniec maja termin złożenia wiążących ofert na inwestora elektrowni atomowej w Belene. Zaaprobowani kandydaci - rosyjski Rosatom, chińskie i południowokoreańskie spółki atomowe oraz konsorcjum zawiązane przez amerykańskiego giganta General Electric i francuską spółkę Framatome - nie otrzymali memorandum informacyjnego o projekcie, na podstawie którego mają opracować oferty. Dokumenty miały być wręczone osobiście przedstawicielom spółek, lecz właśnie resort energetyki podał, że będą one jednak wysłane, ale nie sprecyzował w jakim terminie.

O ile opóźniona będzie realizacja tych projektów energetycznych - nie wiadomo. Jest za wcześnie, aby prognozować, zależy to od dynamiki epidemii i środków jej zwalczania w skali krajowej i międzynarodowej - pisze Mediapool.

Ewgenia Manołowa