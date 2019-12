Bułgaria: Parlament wybrał nowego szefa komisji antykorupcyjnej

Bułgarski parlament wybrał w środę obecnego prokuratora generalnego Sotira Cacarowa na szefa komisji antykorupcyjnej. Jego poprzednik Płamen Georgiew zmuszony był podać się do dymisji po głośnym skandalu majątkowym.

Za wyborem Cacarowa zagłosowało 165 posłów w liczącym 240 mandatów parlamencie.

Komisję antykorupcyjną powołano dwa lata temu pod naciskiem UE, która domagała się wzmożenia walki z korupcją na wysokich szczeblach władzy. Komisja ma szerokie uprawnienia, w tym do konfiskaty bezprawnie zdobytego majątku, sprawdza także oświadczenia majątkowe polityków, urzędników władz centralnych i samorządowych.

Kadencja Cacarowa na stanowisku prokuratora generalnego upływa 10 stycznia 2020 r., ale Cacarow zapowiedział, że jeszcze w środę poda się do dymisji w związku z wyborem swego następcy Iwana Geszewa.

Większość parlamentarna podkreślała, że Cacarow został wybrany m.in. ze względu na swój "duży profesjonalizm i bardzo skuteczną siedmioletnią kadencję" na stanowisku prokuratora generalnego.

Opozycyjna lewica od początku przeciwstawiała się powołaniu komisji podporządkowanej większości parlamentarnej i przekonywała, że decydujący głos w wyborze jej szefa powinien mieć prezydent. Według opozycji Cacarow jest "kandydatem tych, których powinien kontrolować", i nie należy spodziewać się po nim niezależności.

Liderka lewicy Kornelia Ninowa podkreśliła, że przez dwa lata istnienia komisji zasłynęła jedynie z afery majątkowej z udziałem jej poprzedniego szefa Georgiewa. Pod koniec lipca br. był on zmuszony podać się do dymisji po publikacjach, z których wynikało, że nie zadeklarował w oświadczeniu majątkowym 180-metrowego tarasu w budynku apartamentowca, gdzie miał mieszkanie. Nie spotkały go z tego powodu żadne konsekwencje, przeciwnie - został wysłany jako konsul do hiszpańskiej Walencji.

"Wynikiem gorączkowej działalności komisji są jedynie skandale. Sondaże opinii publicznej wskazują, że korupcja uważana jest za najpoważniejszy problem w kraju. Obawiam się, że po dzisiejszym wyborze sytuacja się nie zmieni" - ocenił poseł lewicy Krum Zarkow.

Według międzynarodowej organizacji pozarządowej Transparency International, badającej i zwalczającej praktyki korupcyjne, Bułgaria jest najbardziej skorumpowanym krajem unijnym. W 2019 r. uplasowała się na 77. miejscu na 180 badanych krajów pod względem korupcji.

Z Sofii Ewgenia Manołowa