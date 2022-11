Bułgaria: Parlament zaaprobował zakup kolejnych ośmiu myśliwców F-16

Parlament Bułgarii upoważnił w piątek rząd do podpisania umowy na zakup kolejnych ośmiu amerykańskich myśliwców F-16 Block 70. Samoloty mają być dostarczone w 2027 roku.

Przeciw tej decyzji głosowali przedstawicieli lewicy i populistycznego, rusofilskiego ugrupowania Wazrażdane.

Umowa ma być podpisana do 15 grudnia. Do tego dnia ważne są zaproponowane przez koncern Lockhhed Martin preferencyjne warunki transakcji. To drugą umowa na zakup myśliwców F-16 Block 70 zawierana przez Bułgarię; pierwszą podpisano w 2019 roku.

Nabycie kolejnych F-16 umożliwi Bułgarii stworzenie własnej eskadry myśliwców, co umożliwi krajowi ochronę przestrzeni powietrznej własnymi siłami oraz samodzielnego pełnienia misji NATO Air Policing, tj. ochronę integralności suwerennej przestrzeni powietrznej państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Podczas misji Air Policing samoloty państw NATO rotacyjnie pełnią okresowe dyżury bojowe nad państwami, które nie posiadają wystarczającej ochrony przestrzeni powietrznej.

Obecnie Bułgaria, która dysponuje zaledwie pięcioma sprawnymi myśliwcami MiG-29, ma trudności z wykonywaniem zadań misji i potrzebuje pomocy zagranicznej. Od 1 listopada do 23 grudnia w ramach takiej pomocy przestrzeń powietrzną kraju będą patrolować samoloty bojowe z Hiszpanii.

Bułgarska Partia Socjalistyczna, która opowiedziała się przeciw zakupowi F-16, przedstawiła zastrzeżenia dotyczące warunków, a przede wszystkim terminu dostawy. Poseł Rumen Geczew przypomniał, że porozumienie z 2019 roku nie przewiduje żadnych rekompensat za opóźnienie dostaw, które już jest nastąpiło. Takie same warunki zapisane będą w nowej umowie. Według posła nie ma gwarancji, że Bułgaria otrzyma nowe samoloty w 2027 roku.

