Bułgaria: Partia Jest Taki Naród proponuje skład rządu, nie ma pewności, że uzyska poparcie

W atmosferze skandalu i niepewności co do szans poparcia jej inicjatywy w bułgarskim parlamencie populistyczna partia showmana Sławi Trifonowa Jest Taki Naród przedstawiła w piątek prezydentowi Rumenowi Radewowi proponowany składu rządu.

Teczkę z 18 nazwiskami proponowanych członków rządu partia przedstawiła w ostatniej możliwej chwili. Jej klub parlamentarny miał tydzień na zaproponowanie swoich kandydatów, ale okazało się, że na wstępnej liście znalazły się bardzo kontrowersyjne postaci. Niektórych kandydatów partia wycofała, nie wykluczyła też, że innych skreśli jeszcze z listy przed głosowaniem w parlamencie w przyszłym tygodniu nad składem gabinetu.

W piątek o swej rezygnacji z kandydowania na ministra sprawiedliwości poinformował prowincjonalny adwokat Momcził Iwanow, który w minionym tygodniu publikował na Facebooku obraźliwe komentarze dotyczące jednego z potencjalnych partnerów jego partii w parlamencie, czyli koalicji Demokratyczna Bułgaria. Na jego miejsce zaproponowano innego i nikomu nie znanego adwokata z prowincji Iwo Atanasowa.

Wśród kandydatów partii Trifonowa znalazła się biznesmenka, której mąż jest jakoby w więzieniu i odsiaduje wyrok za kradzież. Najgłośniejsza jest sprawa wycofanego w minionym tygodniu kandydata na premiera, wykładowcy Uniwersytetu Sofijskiego Petyra Iliewa, honorowego konsula podatkowego raju Barbados, który teraz jest kandydatem na szefa MSW.

Iliewi zarzucono, że w swojej pracy doktorskiej popełnił plagiat i przedstawiono na to dowody. W piątek sprawą zajęło się kierownictwo uniwersytetu, a dr hab. Natalia Kisełowa, z której pracy doktorskiej "pożyczył" on kilkadziesiąt stron, powiedziała w wywiadzie radiowym, że otrzymywała pogróżki, które miały ją skłonić do zatajenia tej sprawy.

Kierownictwo klubu Jest Taki Naród kategorycznie odmawiało i nadal odmawia konsultowania składu personalnego swojego rządu, domaga się od potencjalnych sojuszników - lewicy, Demokratycznej Bułgarii i radykalnego ruchu Wyprostuj się, Bg. Nadchodzimy - parlamentarnego poparcia.

Wprawdzie członkowie klubu omawiali z tymi partiami priorytety przyszłego rządu m.in. reformy sądownictwa i systemu ochrony zdrowia, rewaloryzację emerytur, lecz odmówili podpisania wiążącego porozumienia. A zatem poparcie tych ugrupowań dla proponowanego składu rządu jest wątpliwe.

Przepisy parlamentarne teoretycznie umożliwiają przegłosowanie gabinetu, jeśli z sali posiedzeń wyszłyby kluby partii byłego premiera Bojko Borisowa GERB i tureckiego Ruchu na rzecz Praw i Swobód, lecz byłby to bardzo słaby i niestabilny rząd, któremu, jak już widać, brakuje jasnej wizji reform jakie chciałby przeprowadzić.

Trzy kluby - Demokratyczna Bułgaria, BSP na rzecz Bułgarii oraz Wyprostuj się, Bg. Nadchodzimy - jeszcze nie zadeklarowały czy poprą rząd partii Trifonowa. Oświadczyły, że ostateczna decyzja zapadnie tuż przed głosowaniem w przyszłym tygodniu.

Analitycy są podzieleni, lecz większość skłania się ku stanowisku, że rząd partii Jest Taki Naród nie zostanie zaaprobowany przez parlament. W takim wypadku prezydent powinien powierzyć misję utworzenia gabinetu kolejnej partii o największej reprezentacji w parlamencie, czyli GERB. Jednak jej przywódca oznajmił, że nie podejmie próby utworzenia rządu, ponieważ jego partia jest w parlamencie izolowana. Prezydent może jednak sam wybrać trzecie ugrupowanie parlamentarne, któremu powierzy sformowanie gabinetu. Lewica oświadczyła, że jeżeli przypadnie jej ta misja, to zaproponuje obecny tymczasowy rząd premiera Stefana Janewa.

Z Sofii Ewgenia Manołowa