Bułgaria: Partia Jest Taki Naród zrezygnowała z misji utworzenia rządu

Sławi Trifonow, lider populistycznej partii Jest Taki Naród, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Bułgarii, lecz nie uzyskała wystarczającej większości, by rządzić samodzielnie, oświadczył we wtorek, że jego ugrupowanie rezygnuje z misji utworzenia rządu.

Oświadczenie Trifonowa nadeszło w przededniu głosowania nad zaproponowanym przez jego partię składem rządu, który nie uzyskał poparcia żadnej z pozostałych pięciu sił parlamentarnych.

Po decyzji ugrupowania Jest Taki Naród, które wcześniej zgodziło się sformować rząd oraz po wydaniu przez prezydenta Bułgarii Rumena Radewa dekretu, w którym zaproponował on parlamentowi skład rządu, powstała sytuacja, w której nie wiadomo na razie, czy posunięcie szefa państwa jest zgodne z konstytucją.

Trifonow zarzucił potencjalnym partnerom, z którymi od czasu ogłoszenia wyników wyborów nie uzgadniał swych decyzji i stawiał ich przed faktami dokonanymi, że "zdradzili misję ubiegłorocznych protestów" przeciw ówczesnemu rządowi premiera Bojko Borisowa.

Decyzję Trifonowa poprzedziły negocjacje z partiami Demokratyczna Bułgaria, Wyprostuj się, Bg. Nadchodzimy i lewicową koalicją BSP na rzecz Bułgarii, które jednak nie przyniosły spodziewanych wyników ani w sprawie programu rządu, ani jego składu. We wtorek wszystkie te trzy ugrupowania oświadczyły, że w środę nie poprą gabinetu partii Jest Taki Naród.

Według Trifonowa jego decyzja oznacza, że kraj zmierza ku kolejnym, trzecim w tym roku wyborom parlamentarnym, ponieważ Jest Taki Naród nie poprze żadnej innej partii, która spróbuje powołać rząd.

Lider Jest Taki Naród zapewnił jednak o poparciu ugrupowania dla Radewa przed listopadowymi wyborami prezydenckimi; jak dotąd formacja ta unikała takich deklaracji.

Według wstępnych ocen ekspertów oświadczenie Trifonowa nie ma znaczenia prawnego, a przedstawiony przez jego partię skład rządu powinien zostać poddany pod głosowanie w parlamencie. Sprawa znajdzie ostateczne rozwiązanie w środę rano.

Po wyjaśnieniu kwestii prawnych i ewentualnym głosowaniu Radew powinien powierzyć misję utworzenia rządu drugiej sile parlamentarnej - partii GERB byłego premiera Borisowa.

Jednak w minionym tygodniu Borisow oświadczył, że nie będzie próbował utworzyć rządu, ponieważ znajduje się w opozycji. W tej sytuacji powinna zostać podjęta trzecia i ostatnia próba powołania gabinetu, a prezydent ma prawo powierzyć tę misję dowolnej partii politycznej.

Trzecia siła w parlamencie - lewicowa BSP na rzecz Bułgarii deklarowała, że jeżeli to jej zostanie powierzone takie zadanie, to zaproponuje, by władzę dalej sprawował obecny tymczasowy rząd. Dysponująca 34 głosami centroprawicowa Demokratyczna Bułgaria oświadczyła natomiast, że nie poprze propozycji lewicy i liczy na to, że misja utworzenia gabinetu zostanie powierzona właśnie jej.

Szanse na powołanie rządu w tej sytuacji są nikłe, a analitycy wskazali już możliwe daty kolejnych wyborów - 10, 17 lub 24 października. Dwa do trzech tygodni później miałyby odbyć się wybory prezydenckie, a ich termin powinien wyznaczyć parlament.

Z Sofii Ewgenia Manołowa