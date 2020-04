Bułgaria: Partia rządząca nie dała premierowi przedstawić opozycji kroków antykryzysowych

W Bułgarii klub parlamentarny rządzącej partii GERB nie dopuścił we wtorek do wysłuchania premiera Bojko Borisowa w sprawie kroków podjętych przez rząd w walce z koronawirusem. Wysłuchanie premiera i kilku ministrów miało odbyć się na wniosek lewicowej opozycji parlamentarnej.

Większość deputowanych odmówiła udziału w posiedzeniu i nie doszło do zebrania kworum. Opozycja domagała się konkretnych wyjaśnień na temat podziału środków finansowych, przekazanych na walkę z pandemią oraz ich efektywności.

Wcześniej na konferencji prasowej w siedzibie rządu premier przedstawił kilka kroków, łagodzących restrykcje stanu nadzwyczajnego, a minister finansów Władisław Goranow udzielił informacji na temat pomocy finansowej dla obywateli i firm w warunkach kryzysu koronawirusowego.

Premier poinformował m.in. o przeznaczeniu 10 mln lewów (5 mln euro) na wynagrodzenia w policji, co daje po 650 lewów (325 euro) dla każdego z ponad 15 tys. policjantów, którzy w ostatnich tygodniach pomagają przestrzegać restrykcji stanu nadzwyczajnego.

Borisow zapowiedział jednocześnie, że od początku tygodnia otwarto bazary i zniesiono część ograniczeń wjazdu i wyjazdu ze stolicy. Planowe operacje i zabiegi w szpitalach zostaną wznowione, podobnie jak konsultacje dla ciężarnych oraz szczepienia dzieci.

Na otwarcie parków według Borisowa jest za wcześnie, ponieważ liczba zakażonych wciąż rośnie. W ostatniej dobie wzrosła o 60 i wynosi 975 osób.

Minister finansów przedstawił warunki kredytów o łącznej wartości 4,5 mld lewów (2,25 mld euro), z których będą mogły skorzystać firmy i osoby fizyczne. Kredyty będą gwarantowane przez państwo, lecz udzielane przez banki komercyjne.

Na pytanie o nagłe przyśpieszenie kandydowania do poczekalni strefy euro (Exchange Rate Mechanism) Borisow i Goranow wyjaśnili, że celem przystąpienia do mechanizmu ERM II jest otrzymanie prawa do tzw. linii swapowej od Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Jest to umowa o wzajemnej wymianie walut, na której podstawie bułgarski bank centralny może uzyskać środki pieniężne w euro od EBC. Z takich linii korzystają Dania i Chorwacja.

W końcu marca szef bułgarskiego banku centralnego Dymitar Radew powiedział, że w obecnych warunkach kandydowanie do ERM II jest nierealne, tydzień później jednak premier Borisow podkreślił konieczność zgłoszenia bułgarskiej kandydatury do końca kwietnia.

Ewgenia Manołowa