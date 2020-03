Bułgaria: Pięć lat więzienia i wysokie grzywny za naruszenie kwarantanny

Bułgarski parlament w trybie pilnym przyjął w piątek nowelizację kodeksu karnego, przewidującą karę do 5 lat więzienia i grzywny w wysokości od 10 tys. do 50 tys. lewów (ok. 22-110 tys. złotych) za naruszenie kwarantanny w warunkach pandemii lub stanu wyjątkowego.

Posłowie zastrzegli, że chodzi umyślne naruszenie ograniczenia kontaktów po zakażeniu, a nie o wypadki z powodu niedbalstwa.

Krótko wcześniej przyjęta została uchwała o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Sankcje za naruszenie kwarantanny zostały podniesione drastycznie nie tylko w warunkach stanu wyjątkowego. W normalnej sytuacji nowela przewiduje karę pozbawienia wolności do trzech lat i grzywnę w wysokości od 1 tys. do 10 tys. lewów (2,2-22 tys. złotych). Dotychczasowe kary wynosiły 100-300 lewów (220-660 złotych) bez możliwości więzienia.

Premier Bojko Borisow poinformował również, że posiedzenia rządu będą od tej pory odbywać się w formie telekonferencji.

Liczba zakażonych koronawirusem w piątek wzrosła do 30. Dotychczas w związku z Covid-19 zmarła w Bułgarii jedna osoba.

Ewgenia Manołowa